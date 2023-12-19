https://sputnik-georgia.ru/20231219/kitay-vpervye-pridal-znachenie-srednemu-koridoru--vitse-premer-gruzii-285071779.html

Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии

Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии

Параллельно с форумом впервые состоялось заседание Грузинско-китайской экономической комиссии, заявил вице-премьер 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T17:54+0400

2023-12-19T17:54+0400

2023-12-19T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. За все время существования инициативы "Один пояс, один путь" Китай впервые придал значение так называемому Среднему коридору, столь интересному для Грузии с точки зрения торговли, экономики и транзита, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте. Выступая в комитете отраслевой экономики и экономической политики парламента, Давиташвили дал разъяснения по поводу визита грузинской делегации в Китай, где 18 октября прошел третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Грузинская делегация была приглашена на форум китайской стороной, в форуме приняли участие 150 стран, в том числе важные торгово-экономические партнеры Грузии на разных уровнях – главы государств, министры и послы. Как заявил вице-премьер, присутствие Грузии было выражением уважения к китайскому государству. В регионе только Грузия имеет режим свободной торговли с Китаем и ЕС – премьер >>"Это было личное приглашение президента Си Цзиньпина, наше участие в форуме и в комиссии (Грузинско-китайская экономическая комиссия) было поддержано на самом высоком уровне китайским государством, и игнорировать это приглашение с нашей стороны было бы абсолютно безответственно, исходя из той динамики, которая у нас сложилась с Китаем сегодня, с той же торгово-экономической точки зрения", – отметил вице-премьер. "Впервые на этом форуме "Средний коридор" был назван в числе приоритетов Китая, а Грузия имеет высокую степень координации со странами "Коридора", – сказал он. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Средний коридор и глобальные проекты Грузии – замминистра о перспективах нового пути >>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Что касается внешнеполитического курса Грузии, то Давиташвили подчеркнул, что правительство в этом отношении последовательно - стратегическое направление и линия - интеграция с Евросоюзом. "На этом пути наша политика успешна, это признают наши партнеры. Был задан вопрос - насколько наше участие в этой инициативе вредит вступлению Грузии в Европейский Союз. Думаю, руководство ЕС - и Комиссия, и Совет - ответили на это решением от 14 декабря", - сказал Давиташвили. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. Сотрудничество с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Грузия не сможет получить должной выгоды от стратегического партнерства с Китаем? >>Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов. Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" прошел в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином. "Один пояс, один путь" – международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, грузия, политика, китай, леван давиташвили, си цзиньпин