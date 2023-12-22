https://sputnik-georgia.ru/20231222/gruziya-podderzhivaet-chekhiyu-v-eto-trudnoe-vremya--premer-vyrazil-soboleznovaniya-285143646.html

Грузия поддерживает Чехию в это трудное время – премьер выразил соболезнования

Грузия поддерживает Чехию в это трудное время – премьер выразил соболезнования

Среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Праге нет граждан Грузии 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T11:34+0400

2023-12-22T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Трагедия в Праге глубоко опечалила Грузию, и в это трудное время страна поддерживает Чехию, сказано в соболезнованиях премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили в связи с событиями, произошедшими в результате стрельбы в Карловом университете. Накануне 24-летний студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета. Грузинских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Праге, ранее сообщили в посольстве Грузии в Чехии. В связи с произошедшим в посольстве открыта горячая линия, которая работает в круглосуточном режиме: +420 777 222 053.Стрельба в центре Праги: граждане Грузии не пострадали>>По последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 человек ранены – 11 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным полиции, Давид К. тщательно готовил свою акцию, взяв примеры из-за рубежа, и хладнокровно реализовал ее. Затем он покончил жизнь самоубийством. По данным МВД, стрельба в Праге не связана с терроризмом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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