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Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты"
Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты"
Грузия опережает Украину и Молдову в десять раз по таким направлениям, как демократия, права человека, экономика, заявил Ираклий Кобахидзе 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T19:16+0400
2023-12-22T19:16+0400
2023-12-22T19:16+0400
грузия
политика
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
еврокомиссия
украина
молдова
грузия - евросоюз
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз обязательно начнутся, страна станет членом ЕС намного раньше Украины и Молдовы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. В тот же день Евросовет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой по вступлению в ЕС. Политические решения – это одно, но в конечном итоге все видят, что Грузия намного опережает как Украину, так и Молдову, особенно после тех сложных процессов, которые произошли на Украине и которые также распространились на Молдову в основном в экономическом плане, подчеркнул Кобахидзе. "Мы далеко впереди во всех отношениях – демократия, права человека, экономика. Мы далеко впереди по всем направлениям, мы в десять раз опережаем Украину и Молдову. В таких условиях, хотя нам позже предоставили статус кандидата, чем им, но мы уверены, что вступим в ЕС намного раньше, чем они", – добавил Кобахидзе. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС>> В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты"
Грузия опережает Украину и Молдову в десять раз по таким направлениям, как демократия, права человека, экономика, заявил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз обязательно начнутся, страна станет членом ЕС намного раньше Украины и Молдовы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. В тот же день Евросовет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой по вступлению в ЕС.
"Это был сложный процесс, но мы привели эти процессы к успеху, к получению статуса кандидата, и мы можем дать такое же обещание обществу в связи с открытием переговоров. Когда это будет, это отдельный вопрос. Переговоры обязательно будут открыты, и мы уверены, могу гарантированно сказать, что мы вступим в ЕС раньше, чем Украина и Молдова", – заявил Кобахидзе.
Политические решения – это одно, но в конечном итоге все видят, что Грузия намного опережает как Украину, так и Молдову, особенно после тех сложных процессов, которые произошли на Украине и которые также распространились на Молдову в основном в экономическом плане, подчеркнул Кобахидзе.
"Мы далеко впереди во всех отношениях – демократия, права человека, экономика. Мы далеко впереди по всем направлениям, мы в десять раз опережаем Украину и Молдову. В таких условиях, хотя нам позже предоставили статус кандидата, чем им, но мы уверены, что вступим в ЕС намного раньше, чем они", – добавил Кобахидзе.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.