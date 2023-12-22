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Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты"

Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты"

Грузия опережает Украину и Молдову в десять раз по таким направлениям, как демократия, права человека, экономика, заявил Ираклий Кобахидзе 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T19:16+0400

2023-12-22T19:16+0400

2023-12-22T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Переговоры по вступлению Грузии в Евросоюз обязательно начнутся, страна станет членом ЕС намного раньше Украины и Молдовы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. В тот же день Евросовет принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой по вступлению в ЕС. Политические решения – это одно, но в конечном итоге все видят, что Грузия намного опережает как Украину, так и Молдову, особенно после тех сложных процессов, которые произошли на Украине и которые также распространились на Молдову в основном в экономическом плане, подчеркнул Кобахидзе. "Мы далеко впереди во всех отношениях – демократия, права человека, экономика. Мы далеко впереди по всем направлениям, мы в десять раз опережаем Украину и Молдову. В таких условиях, хотя нам позже предоставили статус кандидата, чем им, но мы уверены, что вступим в ЕС намного раньше, чем они", – добавил Кобахидзе. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС>> В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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