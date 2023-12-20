https://sputnik-georgia.ru/20231220/net-nikakoy-finansovoy-vygody--kobakhidze-o-predostavlenii-gruzii-statusa-kandidata-v-es-285088186.html

Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС

Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС

Информацию, которую распространяли оппоненты относительной финансовой и экономической выгоды, была ложью 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T12:02+0400

2023-12-20T12:02+0400

2023-12-20T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз на дает стране ощутимой финансовой выгоды, а является лишь политическим посланием, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. По словам Кобахидзе, информацию, которую распространяли оппоненты относительной финансовой и экономической выгоды, была ложью. "Мы и тогда не лгали общественности, когда перспектива была туманной, и не говорим этого сейчас, когда нам уже предоставлен статус кандидата", - подчеркнул он. Что дает Грузии статус страны-кандидата в ЕС – мнение политолога>>Как отметил Кобахидзе, в конечном итоге, лидеры ЕС зафиксировали, что они серьезно относятся к вступлению Грузии в ЕС. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз – данные на 2023 г>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, молдова