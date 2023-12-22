https://sputnik-georgia.ru/20231222/kak-ukrasit-stol-na-novyy-god-drakona-2024-sovety-astrologov-285160305.html

Как украсить стол на Новый год Дракона 2024? Советы астрологов

Как украсить стол на Новый год Дракона 2024? Советы астрологов

Приближается 2024 год – символом Нового года по восточному календарю станет Зеленый Деревянный Дракон 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T18:56+0400

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общество

новый год 2024

справки

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Дракон начнет править с 10 февраля, однако многих уже интересует, как украсить новогодний стол, какая сервировка понравится хозяину 2024 года, чтобы заслужить его благосклонность. Как украсить новогодний стол на год Дракона, какие советы дают астрологи, чтобы расположить к себе символ наступающего 2024 года, читайте в Sputnik Грузия. Как украсить стол? Сервировку праздничного стола на Новый 2024 год астрологи советуют выбрать с учетом вкусов Дракона – хозяина наступающего года. Дракон, которого считают символом непобедимости императорской власти, олицетворяет силу, роскошь, власть, благородство. Поэтому стол на Новый 2024 год нужно украсить таким образом, чтобы это понравилось Дракону. Поскольку 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, в оформлении новогоднего стола и дома в целом актуальными будут природные цвета и украшения, такие как зеленый и его оттенки, песочный, терракотовый, кремовый, оттенки коричневого и бежевого. А вот неестественных неоновых оттенков при сервировке лучше избегать. При сервировке стола, а также при приготовлении блюд желательно использовать красный, зеленый, серебряный и золотой цвета. Главное – сервировка новогоднего стола должна быть красивой и шикарной. По совету астрологов скатерть лучше выбрать однотонную из натуральной ткани, подобрать красивые салфетки. Декор дополнят хрустальные бокалы и подсвечники, а также ложки, ножи и вилки серебристого или золотого цвета. Украсить новогодний стол можно в классическом, экологическом, минималистичном стиле, а также в стиле рустик. Для классической сервировки понадобятся тканные салфетки, красивая посуда и столовые приборы. В качестве декора можно использовать кольца для салфеток, подсвечники со свечами разных размеров, хвойные ветви, а также небольшие елочные шары или статуэтки. Для сервировки в экологическом стиле подойдет натуральный текстиль и керамическая посуда. В качестве декора можно уложить маленькие веточки хвои вместе с салфеткой на тарелку. Стол, сервированный в экостиле, Дракону понравится. Главное – все элементы подобрать в одном стиле. Как не сойти с ума перед Новым годом: 10 дел, которые помогут расслабиться>>Сервируя новогодний стол в стиле минимализма, нельзя перенасыщать его декором – предпочтение лучше отдать сдержанности и элегантности. Посуду лучше выбрать однотонную, прозрачные бокалы – декором могут послужить композиция из еловых веток, установленная в центре стола, и свечи вытянутой формы в классических подсвечниках. Природность и романтизм сочетает в себе рустик, или сельский стиль сервировки. Для сервировки используют деревянные плато для подачи закусок, а в качестве подставок под тарелки – деревянные спилы. Посуда и декор для сервировки по совету астрологов должны соответствовать выбранной скатерти. Например, белая посуда с серебристой или золотистой каймой будет отлично смотреться на белой скатерти. Понравятся Дракону также тарелки кремового, бежевого или любых других природных оттенков. От помпезных цветных сервизов астрологи советуют при сервировке отказаться. Украсить стол на Новый 2024 год можно шишками, веточками хвойных деревьев, фруктовыми и цветочными композициями и, конечно же, свечами, однако важно сохранить выбранный стиль и цветовую гамму. Фигурка Дракона обязательно должна быть на столе в Новый 2024 год, так что украшая стол не забудьте и про символ наступающего года. По совету астрологов стол на Новый 2024 год декором перегружать нельзя – красота и элегантность в украшении стола без вычурности Дракон оценит по достоинству. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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общество, новый год 2024, справки