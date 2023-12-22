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Пенсионные активы в Грузии достигли отметки 4,3 миллиарда
Пенсионные активы в Грузии достигли отметки 4,3 миллиарда
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T19:36+0400
2023-12-22T19:36+0400
2023-12-22T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 20 декабря составляет 4,3 миллиарда лари, согласно данным Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 834 миллиона лари. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек, из них 118 тысяч подключились к схеме в 2023 году. Из них выплаты получили 6,9 тысячи человек – 20,8 миллиона лари, при этом в 2023 году выплаты составили 13,3 миллиона. В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
грузия, экономика, новости, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
Пенсионные активы в Грузии достигли отметки 4,3 миллиарда
19:36 22.12.2023 (обновлено: 19:45 22.12.2023)
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 20 декабря составляет 4,3 миллиарда лари, согласно данным Пенсионного агентства.
Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 834 миллиона лари.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек, из них 118 тысяч подключились к схеме в 2023 году. Из них выплаты получили 6,9 тысячи человек – 20,8 миллиона лари, при этом в 2023 году выплаты составили 13,3 миллиона.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.