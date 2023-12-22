https://sputnik-georgia.ru/20231222/pravitelstvo-gruzii-poluchilo-pravo-reshit-problemy-studentov-dolzhnikov-285169518.html

Правительство Грузии получило право решать проблемы студентов-должников

Правительство Грузии получило право решать проблемы студентов-должников

Правительство Грузии будет правомочно издать нормативный акт для того, чтобы поспособствовать учебе студентов с приостановленным статусом из-за финансовых... 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О высшем образовании", согласно которым правительство сможет покрывать задолженности студентов, которые не смогли оплатить учебу, чтобы они смогли восстановиться в вузе. Согласно поправкам, правительство Грузии будет правомочно издавать нормативный акт для того, чтобы поспособствовать учебе студентов с приостановленным статусом из-за финансовых задолженностей. Парламент Грузии также принял поправки в Налоговый кодекс, согласно которым сумма задолженности студента, которую покроет Минобразования, не будет облагаться налогом. Это будет чистым доходом вуза. Почти все университеты Грузии согласились аннулировать долги студентам >>Решение об обнулении задолженностей студентов было принято правительством Грузии в сентябре 2023 года. Как сказал ранее глава правительства Ираклий Гарибашвили, из-за финансовой задолженности статус приостановлен примерно 30 тысячам студентов, а сумма долга составляет около 40 миллионов лари (более 15 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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