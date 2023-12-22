https://sputnik-georgia.ru/20231222/v-agentstve-trudoustroystva-gruzii-zaregistrirovano-okolo-12-tysyach-vakansiy-285159697.html
В агентстве трудоустройства Грузии зарегистрировано около 12 тысяч вакансий
В агентстве трудоустройства Грузии зарегистрировано около 12 тысяч вакансий
На данный момент целью ведомства является интеграция бенефициаров на рынке труда, заявила замминистра 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T17:56+0400
2023-12-22T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Количество вакансий в государственном агентстве содействия трудоустройству достигает около 12 тысяч, заявила замминистра труда и здравоохранения Тамар Баркалая. По ее словам, министерство работает активно с работодателями, существующими на открытом рынке труда.С помощью разных ассоциаций и бизнес-компаний в госагентстве содействия трудоустройству зарегистрировано около 12 тысяч вакансий, которые предложены не только для соцнезащищенных граждан, включенных в общественные работы, но и в целом для соискателей работы. В Грузии трудоустроены 32 тысячи неимущих граждан – министр >>Баркалая отметила, что на данный момент целью ведомства является интеграция бенефициаров на рынке труда. Программа трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан началась с марта 2022 года. В рамках программы, по последним данным, трудоустроено 33 тысячи человек. Параллельно Государственное агентство трудоустройства в течение последних двух лет на открытом рынке труда трудоустроило около 30 тысяч человек, из них 19 тысяч являются социально незащищенными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, минздрав грузии
В агентстве трудоустройства Грузии зарегистрировано около 12 тысяч вакансий
17:56 22.12.2023 (обновлено: 18:05 22.12.2023)
На данный момент целью ведомства является интеграция бенефициаров на рынке труда, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Количество вакансий в государственном агентстве содействия трудоустройству достигает около 12 тысяч, заявила замминистра труда и здравоохранения Тамар Баркалая.
По ее словам, министерство работает активно с работодателями, существующими на открытом рынке труда.
С помощью разных ассоциаций и бизнес-компаний в госагентстве содействия трудоустройству зарегистрировано около 12 тысяч вакансий, которые предложены не только для соцнезащищенных граждан, включенных в общественные работы, но и в целом для соискателей работы.
Баркалая отметила, что на данный момент целью ведомства является интеграция бенефициаров на рынке труда.
"На первом этапе нашей целью было включить в программу социально незащищенных, трудоспособных лиц. Логическим продолжением и главной целью сейчас является заинтересовать бенефициаров вакансиями, существующими на открытом рынке", – заявила Баркалая в эфире медиаплатформы BMG.
Программа трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан началась с марта 2022 года.
В рамках программы, по последним данным, трудоустроено 33 тысячи человек. Параллельно Государственное агентство трудоустройства в течение последних двух лет на открытом рынке труда трудоустроило около 30 тысяч человек, из них 19 тысяч являются социально незащищенными.