https://sputnik-georgia.ru/20231221/v-gruzii-trudoustroeny-32-tysyachi-neimuschikh-grazhdan---ministr-285121683.html

В Грузии трудоустроены 32 тысячи неимущих граждан – министр

В Грузии трудоустроены 32 тысячи неимущих граждан – министр

На данный момент для соцнезащищенных граждан объявлено около 12 тысяч вакансий по различным специализациям 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T14:44+0400

2023-12-21T14:44+0400

2023-12-21T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Тридцать две тысячи человек трудоустроены на сегодняшний день в рамках госпрограммы занятости неимущих, заявил глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили в эфире "Рустави 2". Госпрограмма трудоустройства неимущих стартовала 1 марта 2022 года. Участвовать в ней могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. По словам министра здравоохранения, по инициативе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили стартовал проект, который помогает социально незащищенным людям найти работу, а государство гарантирует, что в течение четырех лет не будет проверять их социальный статус.По его словам, на данный момент объявлено около 12 тысяч вакансий по различным специализациям. Работа для неимущих в Грузии: трудоустроенные появились в 44,7 тысячи семей>>В целом, как заявил Азарашвили, для трудоустройства граждан ведомство предпринимает много шагов, в том числе реализует различные программы обучения. Благодаря этому, по мнению министра, за последние годы значительно сократились как бедность, так и безработица. Программа трудоустройства Прежде чем включить граждан в программу, специалисты оценивают их знания, навыки и опыт работы. Бенефициаров делят по группам: В зависимости от того, в какую группу попал бенефициар, ему предлагают либо общественные работы, либо курсы профподготовки, либо легализацию экономической деятельности. Программа трудоустройства предлагает соцнезащищенным ежемесячную зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не облагается налогом. Отказывающиеся от работы граждане Грузии могут лишиться соцпомощи >>Социально незащищенные продолжают получать помощь от государства в течение четырех лет, и в это время их статус не пересматривают. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями здоровья. Если получающие пособие граждане отказываются от предложенной в рамках программы работы, через год проходит проверка их социально-экономического положения. Это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. Всего, по данным на 1 ноября 2023 года, в Грузии было зарегистрировано 425,5 тысячи социально незащищенных из 118,7 тысячи семей, что составляет 12% всего населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы и больше пособие. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси