https://sputnik-georgia.ru/20231222/v-gruzii-uregulirovali-vopros-tsifrovykh-tsennykh-bumag-285169133.html

В Грузии урегулировали вопрос цифровых ценных бумаг

В Грузии урегулировали вопрос цифровых ценных бумаг

Эмиссия ценных бумаг осуществляется в центральной депозитарной системе, а их право собственности и смена собственника подтверждается выпиской со счета 22.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-22T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял новый закон - "О владении дематериализованными ценными бумагами", который вступит в силу с 1 марта 2024 года. Как поясняет Нацбанк Грузии, совершенствование законодательства, регулирующего владение, обращение и расчеты с ценными бумагами, вместе с соответствующим образом подготовленной рыночной инфраструктурой является важным инструментом защиты интересов инвесторов на рынке капитала и повышения репутации Грузии как надежной юрисдикции для операций с ценными бумагами. Дематериализованные ценные бумаги существуют в виде информации на счету. Их эмиссия осуществляется в центральной депозитарной системе, а их право собственности и смена собственника подтверждается выпиской со счета. Новый закон определяет правовой статус дематериализованных ценных бумаг, правовые аспекты выпуска, хранения, реализации ценных бумаг, выплаты купонов и дивидендов, а также погашения ценных бумаг. Закон также устанавливает роль, обязанности и права эмитентов, центральных депозитариев, кастодианов и других финансовых посредников на всех этих этапах. "Благодаря законодательному акту рынок ценных бумаг Грузии становится более совместимым со стандартами ЕС и лучшей международной практикой. Принятие нового закона также упростит процесс выпуска ценных бумаг в Грузии и лучше защитит интересы инвесторов", – говорится в сообщении. Успехи рынка ценных бумаг в Грузии: отчет Нацбанка >>В целях реализации закона Национальный банк издаст соответствующие подзаконные нормативные акты, проекты которых будут заблаговременно доступны для ознакомления и обратной связи с заинтересованными сторонами. Закон также предусматривает переходный период для эмитентов существующих государственных ценных бумаг. Они будут обязаны обеспечить подписание соответствующего договора с центральным депозитарием и регистрацию государственных ценных бумаг в системе центрального депозитария до 1 июня 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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