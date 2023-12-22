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В Грузии урегулировали вопрос цифровых ценных бумаг
В Грузии урегулировали вопрос цифровых ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг осуществляется в центральной депозитарной системе, а их право собственности и смена собственника подтверждается выпиской со счета 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T22:54+0400
2023-12-22T22:54+0400
2023-12-23T00:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял новый закон - "О владении дематериализованными ценными бумагами", который вступит в силу с 1 марта 2024 года. Как поясняет Нацбанк Грузии, совершенствование законодательства, регулирующего владение, обращение и расчеты с ценными бумагами, вместе с соответствующим образом подготовленной рыночной инфраструктурой является важным инструментом защиты интересов инвесторов на рынке капитала и повышения репутации Грузии как надежной юрисдикции для операций с ценными бумагами. Дематериализованные ценные бумаги существуют в виде информации на счету. Их эмиссия осуществляется в центральной депозитарной системе, а их право собственности и смена собственника подтверждается выпиской со счета. Новый закон определяет правовой статус дематериализованных ценных бумаг, правовые аспекты выпуска, хранения, реализации ценных бумаг, выплаты купонов и дивидендов, а также погашения ценных бумаг. Закон также устанавливает роль, обязанности и права эмитентов, центральных депозитариев, кастодианов и других финансовых посредников на всех этих этапах. "Благодаря законодательному акту рынок ценных бумаг Грузии становится более совместимым со стандартами ЕС и лучшей международной практикой. Принятие нового закона также упростит процесс выпуска ценных бумаг в Грузии и лучше защитит интересы инвесторов", – говорится в сообщении. Успехи рынка ценных бумаг в Грузии: отчет Нацбанка >>В целях реализации закона Национальный банк издаст соответствующие подзаконные нормативные акты, проекты которых будут заблаговременно доступны для ознакомления и обратной связи с заинтересованными сторонами. Закон также предусматривает переходный период для эмитентов существующих государственных ценных бумаг. Они будут обязаны обеспечить подписание соответствующего договора с центральным депозитарием и регистрацию государственных ценных бумаг в системе центрального депозитария до 1 июня 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
В Грузии урегулировали вопрос цифровых ценных бумаг
22:54 22.12.2023 (обновлено: 00:32 23.12.2023)
Эмиссия ценных бумаг осуществляется в центральной депозитарной системе, а их право собственности и смена собственника подтверждается выпиской со счета
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял новый закон - "О владении дематериализованными ценными бумагами", который вступит в силу с 1 марта 2024 года.
Как поясняет Нацбанк Грузии, совершенствование законодательства, регулирующего владение, обращение и расчеты с ценными бумагами, вместе с соответствующим образом подготовленной рыночной инфраструктурой является важным инструментом защиты интересов инвесторов на рынке капитала и повышения репутации Грузии как надежной юрисдикции для операций с ценными бумагами.
Дематериализованные ценные бумаги существуют в виде информации на счету. Их эмиссия осуществляется в центральной депозитарной системе, а их право собственности и смена собственника подтверждается выпиской со счета.
"Это современная форма выпуска ценных бумаг, требующая соответствующей инфраструктуры. В Национальном банке уже внедрена современная система расчетов по ценным бумагам, основанная на принципах требований нового пакета законодательства. В указанную систему включены два независимых центральных депозитария – Национальный банк и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии", – говорится в сообщении.
Новый закон определяет правовой статус дематериализованных ценных бумаг, правовые аспекты выпуска, хранения, реализации ценных бумаг, выплаты купонов и дивидендов, а также погашения ценных бумаг.
Закон также устанавливает роль, обязанности и права эмитентов, центральных депозитариев, кастодианов и других финансовых посредников на всех этих этапах.
"Благодаря законодательному акту рынок ценных бумаг Грузии становится более совместимым со стандартами ЕС и лучшей международной практикой. Принятие нового закона также упростит процесс выпуска ценных бумаг в Грузии и лучше защитит интересы инвесторов", – говорится в сообщении.
В целях реализации закона Национальный банк издаст соответствующие подзаконные нормативные акты, проекты которых будут заблаговременно доступны для ознакомления и обратной связи с заинтересованными сторонами.
Закон также предусматривает переходный период для эмитентов существующих государственных ценных бумаг. Они будут обязаны обеспечить подписание соответствующего договора с центральным депозитарием и регистрацию государственных ценных бумаг в системе центрального депозитария до 1 июня 2024 года.