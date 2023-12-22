https://sputnik-georgia.ru/20231222/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-bolee-900-gruzovikov-285150581.html

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 900 грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 900 грузовиков

"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Более 900 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром. Для остального вида автотранспорта движение свободное.Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу днем ожидают 949 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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