https://sputnik-georgia.ru/20231223/chem-my-dyshim-za-zagryaznenie-vozdukha-v-gruzii-oshtrafovany-tysyachi-voditeley--284843655.html

Чем мы дышим? За загрязнение воздуха в Грузии оштрафованы тысячи водителей

Чем мы дышим? За загрязнение воздуха в Грузии оштрафованы тысячи водителей

Больше всего нарушений выявлено в грузинской столице 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T16:39+0400

2023-12-23T16:39+0400

2023-12-23T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Около 2,5 тысячи автомобилистов в Грузии были оштрафованы за загрязнение воздуха за последние три месяца, говорится в сообщении департамента природоохранного надзора. Контроль за выбросом загрязняющих веществ автомобилями на дорогах Грузии начался с 4 сентября 2023 года в четырех городах страны – Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. В Тбилиси, где зарегистрировано около миллиона машин, выписали 1 149 штрафов, в Кутаиси – 525, в Батуми – 432, в Рустави – 354.Из 2 460 штрафов 2 114 были выписаны на физические лица, а в 346 случаях сотрудники департамента экологического надзора оштрафовали юридические лица. Основная часть штрафов выписана владельцам легковых автомобилей. Кроме того, за нарушение норм выхлопа за три месяца оштрафованы 851 микроавтобус, 157 грузовиков и один автобус. Красота ретроавтомобилей: удивительные машины старого времени в Грузии – фото>>Согласно принятым депутатами поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, физическое лицо-нарушителя штрафуют на 100 лари (около 40 долларов) в первый раз, а при повторном нарушении, зафиксированном в течение 30 дней, – на 300 лари (115 долларов). Если спустя 15 дней нарушение вновь будет выявлено, то штраф составит уже 600 лари (около 230 долларов). Юридическое лицо штрафуют на 500 лари (более 190 долларов) в первый раз, на 1 500 лари (575 долларов) – в случае повторного нарушения, а на 3 тысячи лари (более 1 150 долларов) – в третий раз. Если штраф оплачивается в течение 10 дней, его сумма уменьшается на 20%. При остановке транспортного средства и обнаружении превышения содержания вредных веществ, владелец, не согласный с результатами проверки, вправе потребовать доставить транспортное средство в ближайший пункт технического осмотра, где его повторно проверят. Если результаты подтвердятся, выданная штрафная квитанция останется в силе. Если результаты будут отличаться, то есть в центре технического осмотра у транспортного средства нарушений не обнаружат, штраф отменяется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, рустави, батуми, грузинские дороги, машины и их водители, водители