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С 1 января в Грузии устанавливаются новые сборы на перевозки грузов и пассажиров

С 1 января в Грузии устанавливаются новые сборы на перевозки грузов и пассажиров

Только при наличии разрешения в Грузии с 1 января будет возможно осуществлять междугородние пассажирские и грузовые перевозки 23.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. С 1 января 2024 года в Грузии будут установлены новые сборы на получение разрешения на перевозку пассажиров и грузов, соответствующие изменения в закон "О сборе на лицензии и разрешения" опубликованы на сайте "Законодательного вестника Грузии".Согласно изменениям, разрешение на автомобильную перевозку пассажиров с 1 января 2024 года до 1 мая 2025 года будет составлять 100 лари, а после будет увеличено до 500 лари. Разрешение на международную автомобильную перевозку останется, как и прежде, на уровне 500 лари. Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок? >>А вот разрешение об одноразовой перевозке для иностранного перевозчика, осуществляющего международные грузоперевозки выше установленной квоты, обойдется в 1,5 тысячи лари. Только при наличии разрешения в Грузии с 1 января будет возможно будет осуществлять междугородние пассажирские и грузовые перевозки. Пассажирские перевозки смогут осуществлять автобусы, а также транспортные средства с наличием до 8 посадочных мест, минивэны – от 5 мест, Регулярные пассажирские перевозки в границе муниципалитетов будут осуществляться по строго установленным маршрутам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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