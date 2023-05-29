https://sputnik-georgia.ru/20230529/kogda-v-gruzii-startuet-reforma-mezhdugorodnikh-passazhirskikh-perevozok-278105571.html
Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок?
Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок?
До февраля 2024 года перевозчики должны выполнить требования первого этапа, касающиеся минимальных требований к транспортным средства, заявил министр 29.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-29T16:32+0400
2023-05-29T16:32+0400
2023-05-29T16:42+0400
грузия
экономика
новости
леван давиташвили
транспорт в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Реформа, предусматривающая ремонт и модернизацию автовокзалов Грузии, должна быть полностью реализована к маю 2025 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. В декабре 2022 года Давиташвили заявил, что Минэкономики подготовило законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности. Правительство Грузии утвердило законопроект, подготовленный министерством экономики и устойчивого развития, на заседании правительства в понедельник. По информации министра, внутренние регулярные пассажирские перевозки должны попасть в разрешительную систему, должны быть усовершенствованы нормы, регулирующие процесс международных перевозок, и произойти сертификация автовокзалов Агентством наземного транспорта Минэкономики. Как заявил Давиташвили, в Грузии на очень многих автовокзалах не соблюдаются никакие стандарты, и качество обслуживания очень низкое, что влияет как на имидж страны, так и на сектор туризма. Междугородние пассажирские перевозки в Грузии станут комфортнее и безопаснее >>Согласно проекту автовокзалы будут разделены на три класса, и к каждому из них будут предъявляться соответствующие требования. Так, с автовокзала первого класса будут осуществляться как международные, так и внутренние пассажирские рейсы, а с автовокзалов второго и третьего класса будут осуществляться внутренние пассажирские перевозки. Автовокзалы первого класса будут организованы в крупных городах и будут иметь такие инфраструктурные компоненты, как информационный центр, перрон, места для выдачи билетов и парковочные места для автомобилей. В Грузии готовят реформу междугороднего транспорта >>Что касается автовокзалов второго и третьего классов, то требования к ним будут намного проще. Кроме того, автовокзалы будут подлежать сертификации. Порядок сертификации определит правительство. По словам Давиташвили, транспортные средства и компании-перевозчики должны будут тоже пройти сертификацию. Кроме того, система продажи билетов станет электронной. По словам министра, реформа требует инвестиций, и правительство готово рассмотреть в их числе программу льготного финансирования в рамках "Производи в Грузии". "Что касается билетов, то процесс будет прозрачным, а цены будут подчиняться определенной логике. В некоторых случаях может быть дешевле. В рамках этой реформы мы не ожидаем повышения стоимости билета", – сказал Давиташвили. Автовокзалы в Грузии будут преображены >>На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок. Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны. Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, транспорт в грузии
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, транспорт в грузии
Когда в Грузии стартует реформа междугородних пассажирских перевозок?
16:32 29.05.2023 (обновлено: 16:42 29.05.2023)
До февраля 2024 года перевозчики должны выполнить требования первого этапа, касающиеся минимальных требований к транспортным средства, заявил министр
ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Реформа, предусматривающая ремонт и модернизацию автовокзалов Грузии, должна быть полностью реализована к маю 2025 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
В декабре 2022 года Давиташвили заявил, что Минэкономики подготовило законопроект, который касается регулирования автовокзалов и автостоянок междугороднего транспорта. По словам министра, они не соответствуют минимальным стандартам качества услуг и безопасности.
"Все это будет реализовано постепенно. Мы внесем закон в парламент. До февраля 2024 года перевозчики должны выполнить требования первого этапа, касающиеся минимальных требований к транспортным средствам по соответствию нормам безопасности, и уже к маю 2025 года должна быть полностью реализована реформа", – заявил Давиташвили.
Правительство Грузии утвердило законопроект, подготовленный министерством экономики и устойчивого развития, на заседании правительства в понедельник.
По информации министра, внутренние регулярные пассажирские перевозки должны попасть в разрешительную систему, должны быть усовершенствованы нормы, регулирующие процесс международных перевозок, и произойти сертификация автовокзалов Агентством наземного транспорта Минэкономики.
Как заявил Давиташвили, в Грузии на очень многих автовокзалах не соблюдаются никакие стандарты, и качество обслуживания очень низкое, что влияет как на имидж страны, так и на сектор туризма.
Согласно проекту автовокзалы будут разделены на три класса, и к каждому из них будут предъявляться соответствующие требования.
Так, с автовокзала первого класса будут осуществляться как международные, так и внутренние пассажирские рейсы, а с автовокзалов второго и третьего класса будут осуществляться внутренние пассажирские перевозки.
Автовокзалы первого класса будут организованы в крупных городах и будут иметь такие инфраструктурные компоненты, как информационный центр, перрон, места для выдачи билетов и парковочные места для автомобилей.
Что касается автовокзалов второго и третьего классов, то требования к ним будут намного проще.
Кроме того, автовокзалы будут подлежать сертификации. Порядок сертификации определит правительство.
"В этом случае мы получим две вещи. Во-первых, автовокзалы будут организованы в соответствии с международными, современными, цивилизованными принципами и будут соответствовать стандартам", – сказал Давиташвили.
По словам Давиташвили, транспортные средства и компании-перевозчики должны будут тоже пройти сертификацию.
Кроме того, система продажи билетов станет электронной.
По словам министра, реформа требует инвестиций, и правительство готово рассмотреть в их числе программу льготного финансирования в рамках "Производи в Грузии".
"Что касается билетов, то процесс будет прозрачным, а цены будут подчиняться определенной логике. В некоторых случаях может быть дешевле. В рамках этой реформы мы не ожидаем повышения стоимости билета", – сказал Давиташвили.
На сегодняшний день перевозками между городами и селами заняты частные компании, которые работают по своему собственному графику и сами выбирают место остановок.
Развитие междугороднего транспорта является частью развития туристического потенциала страны.
Для Грузии туризм является одним из главных источников дохода, и правительство направляет все усилия для привлечения новых туристов из разных стран мира.