https://sputnik-georgia.ru/20231223/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-gruzii-285171760.html

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Землетрясение произошло на востоке Грузии

В результате подземных толчков никто не пострадал 23.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-23T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 30 километрах от города Телави (регион Кахети) на востоке Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения, которое произошло 23 декабря в 09:26 по тбилисскому времени, находился на глубине 15 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от курорта Торгва. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии, землетрясение, землетрясение в иране: подробности и последствия