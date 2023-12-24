https://sputnik-georgia.ru/20231224/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii---politsiya-raskryla-ocherednoe-prestuplenie-285189778.html

Борьба с "воровским миром" в Грузии – полиция раскрыла очередное преступление

Борьба с "воровским миром" в Грузии – полиция раскрыла очередное преступление

По версии следствия, с целью запугивания предпринимателям присылали фотографии, сделанные в ходе слежки, а в случае неповиновения – угрожали убить 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T20:44+0400

2023-12-24T20:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. По обвинению в поддержке деятельности "воровского сообщества" на основании постановления судьи задержан 59-летний житель Грузии, сообщила пресс-служба МВД страны.Аналогичное обвинение было предъявлено также 42-летнему мужчине, который находится в пенитенциарном учреждении. Третий фигурант дела разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Обвинение в членстве в "воровском мире" ему предъявлено заочно. В ходе следствия, проведенного правоохранителями, установлено несколько криминальных эпизодов, в частности, обвиняемые связывались с предпринимателями от имени "воров в законе" и криминального авторитета. От жертв требовали выплаты денег в качестве "воровской доли". Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны пять человек >>С целью запугивания предпринимателям присылали фотографии, сделанные в ходе слежки, а в случае неповиновения – угрожали убить. Совершенные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, интерпол, воровское сообщество, мвд грузии