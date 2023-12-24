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Бюджет Аджарии на 2024 год: на что потратят миллионы лари

Бюджет Аджарии на 2024 год: на что потратят миллионы лари

Приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 66,2 миллиона лари 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T15:09+0400

2023-12-24T15:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2024 году составит 726,6 миллиона лари. Поступления бюджета Аджарии прогнозируются на уровне 649,1 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 726,6 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2024 году составят 556,1 миллиона лари, из которых 535 миллионов лари – налоговые поступления. Основным приоритетом для автономной республики станет туризм. Только на рекламу и развитие региона власти намерены потратить 19,9 миллиона лари. При этом на развитие туристических продуктов – 7 миллионов лари, туристический маркетинг на местном и международном рынке – 9,9 миллиона лари. Бюджет Тбилиси на 2024 год увеличится на 130 млн лари: на что пойдут деньги >>Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 66,2 миллиона лари, а вот на охрану окружающей среды уйдет около 2 миллионов лари. Еще 137 миллионов получат районы, входящие в автономию. На здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 51,3 миллиона лари, откуда 24,8 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 5,3 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 80 миллионов лари, откуда 46,4 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,4 – на финансирование вузов. Курс лари по отношению к доллару США на 24 декабря – 2,6878 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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