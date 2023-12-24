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Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 50% – ВОЗ
Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 50% – ВОЗ
По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T13:22+0400
2023-12-24T13:22+0400
2023-12-24T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось более чем на 50% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, число зарегистрированных случаев превысило 850 тысяч, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения.ВОЗ уточняет, что число смертей за этот период составило 3 000, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце."В период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года было зарегистрировано более 118 тысяч новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1,6 тысячи новых госпитализаций в отделения интенсивной терапии (ОИТ) с общим увеличением на 23% и 51% соответственно среди стран, последовательно отчитывающихся за текущий и прошлые отчетные периоды", – говорится в сводке.Как бороться с COVID и гриппом – ответ офиса ВОЗ >>Отметим, что по состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.Правительство страны в марте отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. В республику был разрешен въезд воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
в мире, общество, новости, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 50% – ВОЗ
13:22 24.12.2023 (обновлено: 13:54 24.12.2023)
По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось более чем на 50% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, число зарегистрированных случаев превысило 850 тысяч, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения.
"Во всем мире число новых случаев (COVID-19 – ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", – следует из сводки международной организации.
ВОЗ уточняет, что число смертей за этот период составило 3 000, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце.
"В период с 13 ноября по 10 декабря 2023 года было зарегистрировано более 118 тысяч новых госпитализаций в связи с COVID-19 и более 1,6 тысячи новых госпитализаций в отделения интенсивной терапии (ОИТ) с общим увеличением на 23% и 51% соответственно среди стран, последовательно отчитывающихся за текущий и прошлые отчетные периоды", – говорится в сводке.
Отметим, что по состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 772 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что подлинное число умерших от COVID-19 составляет не менее 20 миллионов.
Правительство страны в марте отменило ряд ограничений в связи с особым карантинным режимом. В республику был разрешен въезд воздушным транспортом для всех граждан иностранных государств и граждан других государств, постоянно проживающих в этих странах, а также лиц без гражданства.