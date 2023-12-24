https://sputnik-georgia.ru/20231224/novoe-soglashenie-po-srednemu-koridoru-budet-podpisano-v-2024-godu---vitse-premer-gruzii-285186214.html

Новое соглашение по "Среднему коридору" будет подписано в 2024 году – вице-премьер Грузии

Новое соглашение по "Среднему коридору" будет подписано в 2024 году – вице-премьер Грузии

На сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Европой и Азией, заявил вице-премьер 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T12:57+0400

2023-12-24T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В 2024 году Грузия заключит важное соглашение по "Среднему коридору", которое определит роли стран и принесет стране инвестиции, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. По его словам, подготовка соглашения началась после того, как в 2023 году Китай впервые заявил на своей важнейшей международной платформе (форум "Один путь – один пояс"), что развитие "Среднего коридора" является его главным приоритетом. "После коронавируса цепочки поставок и транспортные потоки были восстановлены, но мы стали свидетелями появления новых проблем по всему миру. Так что Грузия, как важнейший элемент этого коридора и одна из ведущих стран, развивающих этот коридор, интересна и для Китая", – сказал Давиташвили. Он отметил, что на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии >>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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