https://sputnik-georgia.ru/20231224/povalennye-derevya-sorvannye-kryshi-problemy-na-dorogakh---posledstviya-shtorma-v-batumi-285185695.html

Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми

Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми

В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза 24.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в черноморском городе Батуми в ночь на 24 декабря, говорится в сообщении мэрии города. По данным мэрии, ветер повалил деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки. В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза. Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии >>Информации о пострадавших не сообщается. Также из-за поваленных деревьев были проблемы и на железной дороге, из-за чего несколько рейсов были отложены и полностью движение обещают восстановить лишь к полудню.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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грузия, новости, происшествия, батуми, шторм в батуми