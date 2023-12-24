https://sputnik-georgia.ru/20231224/povalennye-derevya-sorvannye-kryshi-problemy-na-dorogakh---posledstviya-shtorma-v-batumi-285185695.html
Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми
Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми
В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T12:01+0400
2023-12-24T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в черноморском городе Батуми в ночь на 24 декабря, говорится в сообщении мэрии города. По данным мэрии, ветер повалил деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки. В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза. Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии >>Информации о пострадавших не сообщается. Также из-за поваленных деревьев были проблемы и на железной дороге, из-за чего несколько рейсов были отложены и полностью движение обещают восстановить лишь к полудню.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, шторм в батуми
грузия, новости, происшествия, батуми, шторм в батуми
Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми
12:01 24.12.2023 (обновлено: 12:21 24.12.2023)
В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в черноморском городе Батуми в ночь на 24 декабря, говорится в сообщении мэрии города.
По данным мэрии, ветер повалил деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки.
В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза.
Информации о пострадавших не сообщается.
Также из-за поваленных деревьев были проблемы и на железной дороге, из-за чего несколько рейсов были отложены и полностью движение обещают восстановить лишь к полудню.