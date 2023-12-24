Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231224/povalennye-derevya-sorvannye-kryshi-problemy-na-dorogakh---posledstviya-shtorma-v-batumi-285185695.html
Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми
Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми
В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза 24.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-24T12:01+0400
2023-12-24T12:21+0400
грузия
новости
происшествия
батуми
шторм в батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260621_0:226:3000:1914_1920x0_80_0_0_971ad371ac0d323fc64abbc68ddc22ce.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в черноморском городе Батуми в ночь на 24 декабря, говорится в сообщении мэрии города. По данным мэрии, ветер повалил деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки. В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза. Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии &gt;&gt;Информации о пострадавших не сообщается. Также из-за поваленных деревьев были проблемы и на железной дороге, из-за чего несколько рейсов были отложены и полностью движение обещают восстановить лишь к полудню.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252260621_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_31be055b715c98b4f76e169440376a09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, батуми, шторм в батуми
грузия, новости, происшествия, батуми, шторм в батуми

Поваленные деревья, сорванные крыши, проблемы на дорогах – последствия шторма в Батуми

12:01 24.12.2023 (обновлено: 12:21 24.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerБуря с грозой в Батуми
Буря с грозой в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы в черноморском городе Батуми в ночь на 24 декабря, говорится в сообщении мэрии города.
По данным мэрии, ветер повалил деревья и фонарные столбы, сорвал крыши с домов, повредил инфраструктуру курорта и автобусные остановки.
В одном из районов города деревья упали на стоянку автомобилей и повредили несколько машин, также сорвана крыша с батумского вуза.
Повреждение контактной сети парализовало движение на железной дороге на западе Грузии >>
Информации о пострадавших не сообщается.
Также из-за поваленных деревьев были проблемы и на железной дороге, из-за чего несколько рейсов были отложены и полностью движение обещают восстановить лишь к полудню.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0