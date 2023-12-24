https://sputnik-georgia.ru/20231224/situatsiya-na-dorogakh-gruzii---iz-za-snegopada-zakryta-chast-gornykh-dorog-strany-285185545.html

Ситуация на дорогах Грузии – из-за снегопада закрыта часть горных дорог страны

Ситуация на дорогах Грузии – из-за снегопада закрыта часть горных дорог страны

Остается до сих пор закрытым для всех видов транспорта участок Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс – единственного сухопутного пути из Грузии в Россию 24.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сильный снег и морозы создали проблемы на горных дорогах в разных регионах Грузии, говорится в информации департамента автомобильных дорог. Остается до сих пор закрытым для всех видов транспорта участок Гудаури – Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс – единственного сухопутного пути из Грузии в Россию. Также из-за метели и ограниченной видимости полностью закрыт участок с 37 по 48 километр (Тетрицклеби-Верона) трассы Вазиани-Гомбори-Телави в регионе Кахети. "Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто >>Запрет на проезд автомобилей сохраняется на перевале Паравани дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка, где сильный снегопад, метель и плохая видимость. А вот на дороге Чохатаури-Бахмаро на 26 километре на дороге произошел обвал и там также запрещено движение машин. Кроме того запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на трассах Сачхере-Чиатура-Зестафони, Хашури-Ахалцихе-Вале, Ахалцихе-Ниноцминда, перевале Накерала и участке Хаиши-Ушгули трассы Джвари-Местия-Ласдили. На остальных дорогах Грузии движение автомобилей свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, гудаури, кахети, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии