https://sputnik-georgia.ru/20231224/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-za-reshetkoy-nakhodyatsya-pochti-10-tysyach-chelovek-284846904.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: за решеткой находятся почти 10 тысяч человек

Ситуация в тюрьмах Грузии: за решеткой находятся почти 10 тысяч человек

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T09:01+0400

2023-12-24T09:01+0400

2023-12-24T09:01+0400

грузия

новости

общество

заключенные

тюрьма

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 ноября 2023 года, составило 9 866 человек, из которых 334 женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 49 женщин и 10 несовершеннолетних. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 ноября, заполнены на 84,6%. Из общего числа заключенных 18,4% ждут решения суда, а остальные уже приговорены к разным срокам. Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии срок отбывают 27 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Ксани и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Тюремный надзиратель в Грузии задержан за семейное насилие>>Что касается заключенных, которые пока ждут решения суда, их, по данным на 1 октября, более 1,8 тысячи. Тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 25 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека (убийство и нанесение вреда здоровью). В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 172 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 ноября 2023 года в тюрьмах Грузии находились 765 граждан из 51 иностранного государства, что составляет 7,6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 72 гражданки других стран. Около трети всех находящихся в заключении иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней и суицида с начала 2023 года скончалось 13 заключенных. Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, четырех – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек, одного – инфаркт мозга на фоне цереброваскулярного заболевания, одного – боли в груди, двух – суицид. В случае двух заключенных причина смерти не установлена. Условно осужденные В Грузии около 30 тысячи осужденных условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 106 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 421 иностранец из 31 страны, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Среди них 32 женщины и четверо несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, заключенные, тюрьма, специальная пенитенциарная служба