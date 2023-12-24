https://sputnik-georgia.ru/20231224/v-gruzii-budut-shtrafovat-za-otsutstvie-zimnikh-shin-na-gornykh-dorogakh-285190895.html

В Грузии будут штрафовать за отсутствие зимних шин на горных дорогах

В Грузии будут штрафовать за отсутствие зимних шин на горных дорогах

При особых метеоусловиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах 24.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Правительство Грузии до 1 января 2024 года установит зоны и участки дорог, где в период с 1 декабря по 1 марта будет обязательным использование зимних шин. Согласно поправкам в законе "О правилах дорожного движения", срок использования зимних шин может меняться в зависимости от погодных условий. Также при особых метеорологических условиях полиция вправе установить требование о наличии противоскользящих цепей не менее чем на двух ведущих колесах. Все параметры зимних шин и цепей и правила их соответствия будут установлены специальным приказом МВД Грузии. Как долго продлится непогода в Грузии – прогноз синоптиков >>Кроме того, поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают введение штрафа в размере 100 лари для нарушителей правил использования зимних шин. Кроме того, водитель также потеряет 5 баллов из 100 начисляемых на права. При выявлении этого нарушения полиция будет правомочна запретить водителю движение в зоне или по дороге, где обязательно использование зимних шин. Кроме того, полиция имеет право забрать транспортное средство на специальную стоянку и платить за нее придется самому водителю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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