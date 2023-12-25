https://sputnik-georgia.ru/20231225/edinyy-natsionalnyy-reestr-reproduktivnoy-deyatelnosti-poyavitsya-v-gruzii-285206922.html

Единый национальный реестр репродуктивной деятельности появится в Грузии

Единый национальный реестр репродуктивной деятельности появится в Грузии

У правительства будет информация об использованных клетках, эмбрионах и других биоматериалах 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T17:52+0400

2023-12-25T17:52+0400

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грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Единый национальный реестр репродуктивной деятельности появится с января 2024 года в Грузии, что стало известно после заседания правительства под руководством премьера Ираклия Гарибашвили. Согласно новшеству, все учреждения, которые предоставляют сервис c репродуктивными технологиями, будут обязаны отразить информацию о своей деятельности в данном реестре. Члены правительства рассмотрели на заседании соответствующий законопроект. Помощь бездетным или прибыльный бизнес – суррогатное материнство и донорство в Грузии>>Главная цель изменения заключается в том, чтобы у правительства была информация об использованных клетках, эмбрионах и других биоматериалах. На сегодняшний день подобный сервис в Грузии предоставляют 19 учреждений. В правительстве Грузии отметили, что открытие Единого национального реестра репродуктивной деятельности соответствует требованиям соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили