https://sputnik-georgia.ru/20230713/pomosch-bezdetnym-ili-pribylnyy-biznes---surrogatnoe-materinstvo-i-donorstvo-v-gruzii-279511396.html

Помощь бездетным или прибыльный бизнес - суррогатное материнство и донорство в Грузии

Помощь бездетным или прибыльный бизнес - суррогатное материнство и донорство в Грузии

Новость о том, что искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии с 2024 года будет доступно только для граждан... 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T11:30+0400

2023-07-13T11:30+0400

2023-07-13T11:55+0400

грузия

общество

зураб азарашвили

ираклий гарибашвили

минздрав

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В правительстве также сообщили, что донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет стать только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. Ранее глава минздрава Зураб Азарашвили объяснил необходимость введения такого закона тем, что "граждан Грузии используют в неправильных целях". Министр уверен, что законопроект "О репродукции с помощью медицины" важен и в плане улучшения демографической ситуации в стране, так как касается не только суррогатного материнства, но и всех вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем. В создании законопроекта принимали участие и специалисты данной медицинской сферы деятельности, среди которых была глава клиники "Репроарт", руководительница одной из научных групп Ассоциации репродуктивной медицины и эмбриологии Европы Лика Чкония, которая в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказала о ситуации в отрасли. Специалист лично встречалась с министрами, представителями парламентского комитета по вопросам здравоохранения, как при прежней власти, так и при действующей.Изначально речь не шла о запрете, говорили лишь о введении строгих правил в отношении всех методов лечения бесплодия, сообщила она.А что с детьми?Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце июня заявил, что правительство Грузии не может проконтролировать, куда попадают дети, рожденные суррогатными матерями, поэтому и решено принять закон. Однако специалист отмечает, что найти всех детей, рожденных суррогатными матерями, очень легко с учетом той детальной информации, которую эти семьи предоставляют Минюсту Грузии. Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера>>Все пациенты, которые проходят данную процедуру в Грузии, обязаны предоставить очень много документов. Когда происходит регистрация ребенка делают даже генетические анализы для подтверждения материнства и отцовства, и только после этого регистрируют ребенка и выдают свидетельство о рождении, сообщила она.Проведение генетических исследований требует не правительство Грузии, а посольства тех стран, откуда приезжают желающие воспользоваться услугами суррогатного материнства, отметила Чкония. Медучреждения, предоставляющие репродуктивные услуги, готовы к сотрудничеству, диалогу, чтобы выявить погрешности, если они вообще существуют. И несмотря на то, что это сфера в Грузии не контролируется законом, медучреждения следуют американским и европейским стандартам, сообщила она."Введение правил для нас очень важно, так как мы будем работать более спокойно", - отметила Чкония.Международная практика и бескорыстностьЧкония пояснила, что евродиректива предусматривает безвозмездное донорство, а правительство Грузии решило использовать этот принцип в случае с суррогатным материнством. Между тем, женщины, которые идут на это и соглашаются родить бездетной семье ребенка, не могут работать, проходят медицинские процедуры и принимают медикаменты, соблюдают режим - то есть испытывают большой дискомфорт в связи с этим процессом. Следовательно, они должны получить соответствующую компенсацию, которая детально должна быть прописана в законе, пояснила Чкония. Например, в Греции и Великобритании в законе прямо определена максимальная сумма, которую женщины должны получать взамен на оказание помощи таким парам. В Великобритании донорство и суррогатное материнство основаны на альтруизме, однако женщины получают десятки тысяч фунтов стерлингов за эту услугу. Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии >>По мнению Чкония, это хорошо и для пациентов, и для доноров и суррогатных матерей. Лучше, когда все работают по правилам, а не хаотично, отметила она, добавив, что после того, как рынок расширился, цены начали сильно увеличиваться и появились люди, которые все это использовали неправильно. На вопрос не поспособствуют ли запланированные новшества появлению черного рынка в Грузии, Чкония ответила, что грузинские клиники будут максимально мешать этому процессу. По словам Чкония, несправедливо запрещать иностранцам лечиться в Грузии от бесплодия. "Даже приехав в Грузию со своей яйцеклеткой и спермой, иностранцы захотят перенести в свою матку эмбрион и родить ребенка, у нас в стране такой возможности у них не будет. То есть если в Грузию приедет пара, и женщина здесь забеременеет и родит ребенка, мы должны гоняться за этим ребенком и следить куда его увезут только потому, что его родили и зачали в этой стране?!", - сказала Чкония. По ее словам, иностранцы также хотят детей, как и грузины. Чкония недоумевает и не понимает, почему люди думают, что иностранцы рожают детей, платят столько денег, лечатся, чтобы потом совершить по отношению к нему что-то плохое. Граждан Грузии используют в неправильных целях – министр о суррогатном материнстве>>А насчет распространившейсяу информации о том, что этих детей используют как доноров органов, Чкония ответила, что специалисты этой сферы очень долго старались найти хотя бы какую-нибудь информацию, подтверждающую подобный факт, однако среди пациентов в Грузии найти подобный случай не удалось. По словам специалиста, представители учреждений, предоставляющих сервисы репродуктивной медицины намерены еще раз обсудить этот вопрос с правительством Грузии. "Это очень престижная деятельность во всем мире, которую уважают и не оскорбляют так, как нас здесь", - отметила Чкония. Шокирующее признание Между тем, телекомпания "Имеди" сделало шокирующие интервью с суррогатными матерями и нянями детей, рожденных в Грузии для иностранных родителей. По их словам, часто встречаются пожилые родители, или однополые пары, которые безразлично относятся к детям и совсем не похожи на пары, которые годами мечтали о ребенке. Нянь для этих детей, которые ухаживают за новорожденными до того момента, пока их не заберут за границу, нанимают центры суррогатного материнства. Некоторые из них не смогли справиться со стрессом и ушли с работы. Старые пеленки, коляски – няни также не были довольны условиями, в которых находились дети. По их словам, часто они сами покупали одежду или лекарства малышам. Дети с нянями находились на съемных квартирах в течение нескольких месяцев, а то и больше года. Когда детей забирали, им уже сложно было расставаться с нянями. Риски репродуктивной медицины – пояснение замглавы Минздрава Грузии>>Однако в центрах суррогатного материнства заявили, что такие случаи были в период пандемии коронавируса, когда из-за локдауна и сложившейся в мире ситуации родители не могли приехать в Грузию, чтобы забрать своих детей. По их словам, в период локдауна и ковид-ограничений в Грузии родились порядка 15 детей, которых в течение определенного времени растили няни. А после снятия ковид-ограничений таких детей в Грузии уже нет. Проблемы суррогатных матерейО тяжелой участи рассказывают сами суррогатные матери. Одна из них рассказала, что ей раньше времени сделали кесарево сечение, которое осложнилось сепсисом и ей с трудом удалось выжить. Еще одна суррогатная мать рассказывает, что у нее несколько раз случился выкидыш и ей не удавалось выносить ребенка. Множество медицинских процедур, выскабливаний, сильно подорвали ей здоровье, и она хотела отказаться от суррогатного материнства, но ее напугали штрафом в размере 20 тысяч долларов. Контракт обязывал ее в случае неудачной процедуры трижды проходить этот процесс, однако, когда она приходила в центр соглашение с ней оформляла уже совершенно другая пара и от нее требовали заново пройти все эти этапы. По словам суррогатных матерей, в центрах мало интересуются их здоровьем. Были случаи, когда женщинам подсаживали эмбрионы родителей с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С. Пострадавшие женщины обратились к ассоциации "Надежда будущего". Основательница ассоциации Тамар Хачапуридзе хранит конфиденциальную информацию и готова сотрудничать со следствием. По словам Хачапуридзе, при регистрации детей в Публичном реестре, фактически обманывают государство, выдавая суррогатную мать за биологическую, чтобы зарегистрировать ее в качестве матери ребенка и упростить необходимые процедуры в дальнейшем. Хачапуридзе призывает всех суррогатных матерей, считающих, что их обманули или запугали обратиться к ассоциации и предоставить информацию.Суррогатное материнство не должно быть бизнесом в Грузии – замглавы Минздрава >>Правительство Грузии намерено создать реестры для точного учета доноров и суррогатных матерей. Данный процесс целиком и полностью будет под контролем государства. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением. Что касается статистических данных, то, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатного материнства, так и донорства в год, а сейчас – более 2 тысяч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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грузия, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, минздрав