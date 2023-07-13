https://sputnik-georgia.ru/20230713/pomosch-bezdetnym-ili-pribylnyy-biznes---surrogatnoe-materinstvo-i-donorstvo-v-gruzii-279511396.html
Помощь бездетным или прибыльный бизнес - суррогатное материнство и донорство в Грузии
Помощь бездетным или прибыльный бизнес - суррогатное материнство и донорство в Грузии
Новость о том, что искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии с 2024 года будет доступно только для граждан... 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T11:30+0400
2023-07-13T11:30+0400
2023-07-13T11:55+0400
грузия
общество
зураб азарашвили
ираклий гарибашвили
минздрав
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23787/43/237874338_0:244:4667:2869_1920x0_80_0_0_5a8936c8836fe0b4563c59f5fa37c224.jpg
В правительстве также сообщили, что донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет стать только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. Ранее глава минздрава Зураб Азарашвили объяснил необходимость введения такого закона тем, что "граждан Грузии используют в неправильных целях". Министр уверен, что законопроект "О репродукции с помощью медицины" важен и в плане улучшения демографической ситуации в стране, так как касается не только суррогатного материнства, но и всех вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем. В создании законопроекта принимали участие и специалисты данной медицинской сферы деятельности, среди которых была глава клиники "Репроарт", руководительница одной из научных групп Ассоциации репродуктивной медицины и эмбриологии Европы Лика Чкония, которая в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказала о ситуации в отрасли. Специалист лично встречалась с министрами, представителями парламентского комитета по вопросам здравоохранения, как при прежней власти, так и при действующей.Изначально речь не шла о запрете, говорили лишь о введении строгих правил в отношении всех методов лечения бесплодия, сообщила она.А что с детьми?Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце июня заявил, что правительство Грузии не может проконтролировать, куда попадают дети, рожденные суррогатными матерями, поэтому и решено принять закон. Однако специалист отмечает, что найти всех детей, рожденных суррогатными матерями, очень легко с учетом той детальной информации, которую эти семьи предоставляют Минюсту Грузии. Почему в Грузии ограничивают суррогатное материнство – ответ премьера>>Все пациенты, которые проходят данную процедуру в Грузии, обязаны предоставить очень много документов. Когда происходит регистрация ребенка делают даже генетические анализы для подтверждения материнства и отцовства, и только после этого регистрируют ребенка и выдают свидетельство о рождении, сообщила она.Проведение генетических исследований требует не правительство Грузии, а посольства тех стран, откуда приезжают желающие воспользоваться услугами суррогатного материнства, отметила Чкония. Медучреждения, предоставляющие репродуктивные услуги, готовы к сотрудничеству, диалогу, чтобы выявить погрешности, если они вообще существуют. И несмотря на то, что это сфера в Грузии не контролируется законом, медучреждения следуют американским и европейским стандартам, сообщила она."Введение правил для нас очень важно, так как мы будем работать более спокойно", - отметила Чкония.Международная практика и бескорыстностьЧкония пояснила, что евродиректива предусматривает безвозмездное донорство, а правительство Грузии решило использовать этот принцип в случае с суррогатным материнством. Между тем, женщины, которые идут на это и соглашаются родить бездетной семье ребенка, не могут работать, проходят медицинские процедуры и принимают медикаменты, соблюдают режим - то есть испытывают большой дискомфорт в связи с этим процессом. Следовательно, они должны получить соответствующую компенсацию, которая детально должна быть прописана в законе, пояснила Чкония. Например, в Греции и Великобритании в законе прямо определена максимальная сумма, которую женщины должны получать взамен на оказание помощи таким парам. В Великобритании донорство и суррогатное материнство основаны на альтруизме, однако женщины получают десятки тысяч фунтов стерлингов за эту услугу. Иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей в Грузии >>По мнению Чкония, это хорошо и для пациентов, и для доноров и суррогатных матерей. Лучше, когда все работают по правилам, а не хаотично, отметила она, добавив, что после того, как рынок расширился, цены начали сильно увеличиваться и появились люди, которые все это использовали неправильно. На вопрос не поспособствуют ли запланированные новшества появлению черного рынка в Грузии, Чкония ответила, что грузинские клиники будут максимально мешать этому процессу. По словам Чкония, несправедливо запрещать иностранцам лечиться в Грузии от бесплодия. "Даже приехав в Грузию со своей яйцеклеткой и спермой, иностранцы захотят перенести в свою матку эмбрион и родить ребенка, у нас в стране такой возможности у них не будет. То есть если в Грузию приедет пара, и женщина здесь забеременеет и родит ребенка, мы должны гоняться за этим ребенком и следить куда его увезут только потому, что его родили и зачали в этой стране?!", - сказала Чкония. По ее словам, иностранцы также хотят детей, как и грузины. Чкония недоумевает и не понимает, почему люди думают, что иностранцы рожают детей, платят столько денег, лечатся, чтобы потом совершить по отношению к нему что-то плохое. Граждан Грузии используют в неправильных целях – министр о суррогатном материнстве>>А насчет распространившейсяу информации о том, что этих детей используют как доноров органов, Чкония ответила, что специалисты этой сферы очень долго старались найти хотя бы какую-нибудь информацию, подтверждающую подобный факт, однако среди пациентов в Грузии найти подобный случай не удалось. По словам специалиста, представители учреждений, предоставляющих сервисы репродуктивной медицины намерены еще раз обсудить этот вопрос с правительством Грузии. "Это очень престижная деятельность во всем мире, которую уважают и не оскорбляют так, как нас здесь", - отметила Чкония. Шокирующее признание Между тем, телекомпания "Имеди" сделало шокирующие интервью с суррогатными матерями и нянями детей, рожденных в Грузии для иностранных родителей. По их словам, часто встречаются пожилые родители, или однополые пары, которые безразлично относятся к детям и совсем не похожи на пары, которые годами мечтали о ребенке. Нянь для этих детей, которые ухаживают за новорожденными до того момента, пока их не заберут за границу, нанимают центры суррогатного материнства. Некоторые из них не смогли справиться со стрессом и ушли с работы. Старые пеленки, коляски – няни также не были довольны условиями, в которых находились дети. По их словам, часто они сами покупали одежду или лекарства малышам. Дети с нянями находились на съемных квартирах в течение нескольких месяцев, а то и больше года. Когда детей забирали, им уже сложно было расставаться с нянями. Риски репродуктивной медицины – пояснение замглавы Минздрава Грузии>>Однако в центрах суррогатного материнства заявили, что такие случаи были в период пандемии коронавируса, когда из-за локдауна и сложившейся в мире ситуации родители не могли приехать в Грузию, чтобы забрать своих детей. По их словам, в период локдауна и ковид-ограничений в Грузии родились порядка 15 детей, которых в течение определенного времени растили няни. А после снятия ковид-ограничений таких детей в Грузии уже нет. Проблемы суррогатных матерейО тяжелой участи рассказывают сами суррогатные матери. Одна из них рассказала, что ей раньше времени сделали кесарево сечение, которое осложнилось сепсисом и ей с трудом удалось выжить. Еще одна суррогатная мать рассказывает, что у нее несколько раз случился выкидыш и ей не удавалось выносить ребенка. Множество медицинских процедур, выскабливаний, сильно подорвали ей здоровье, и она хотела отказаться от суррогатного материнства, но ее напугали штрафом в размере 20 тысяч долларов. Контракт обязывал ее в случае неудачной процедуры трижды проходить этот процесс, однако, когда она приходила в центр соглашение с ней оформляла уже совершенно другая пара и от нее требовали заново пройти все эти этапы. По словам суррогатных матерей, в центрах мало интересуются их здоровьем. Были случаи, когда женщинам подсаживали эмбрионы родителей с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С. Пострадавшие женщины обратились к ассоциации "Надежда будущего". Основательница ассоциации Тамар Хачапуридзе хранит конфиденциальную информацию и готова сотрудничать со следствием. По словам Хачапуридзе, при регистрации детей в Публичном реестре, фактически обманывают государство, выдавая суррогатную мать за биологическую, чтобы зарегистрировать ее в качестве матери ребенка и упростить необходимые процедуры в дальнейшем. Хачапуридзе призывает всех суррогатных матерей, считающих, что их обманули или запугали обратиться к ассоциации и предоставить информацию.Суррогатное материнство не должно быть бизнесом в Грузии – замглавы Минздрава >>Правительство Грузии намерено создать реестры для точного учета доноров и суррогатных матерей. Данный процесс целиком и полностью будет под контролем государства. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением. Что касается статистических данных, то, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатного материнства, так и донорства в год, а сейчас – более 2 тысяч. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Лиза Шелия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Шелия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg
грузия, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, минздрав
грузия, общество, зураб азарашвили, ираклий гарибашвили, минздрав
Помощь бездетным или прибыльный бизнес - суррогатное материнство и донорство в Грузии
11:30 13.07.2023 (обновлено: 11:55 13.07.2023)
Новость о том, что искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии с 2024 года будет доступно только для граждан страны, шокировало многих, особенно медучреждений, предоставляющих соответствующие услуги.
В правительстве также сообщили, что донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет стать только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды.
Ранее глава минздрава Зураб Азарашвили объяснил необходимость введения такого закона тем, что "граждан Грузии используют в неправильных целях".
Министр уверен, что законопроект "О репродукции с помощью медицины" важен и в плане улучшения демографической ситуации в стране, так как касается не только суррогатного материнства, но и всех вопросов, связанных с репродуктивным здоровьем.
В создании законопроекта принимали участие и специалисты данной медицинской сферы деятельности, среди которых была глава клиники "Репроарт", руководительница одной из научных групп Ассоциации репродуктивной медицины и эмбриологии Европы Лика Чкония, которая в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия рассказала о ситуации в отрасли.
"Работа над этим проектом очень интересна для специалистов отрасли, которые всегда хотели, чтобы в этой сфере строго были прописаны правила", - заявила она.
Специалист лично встречалась с министрами, представителями парламентского комитета по вопросам здравоохранения, как при прежней власти, так и при действующей.
"Мы постоянно требовали ввести правила в этой сфере, и наконец-то это делается, но, к сожалению, когда проект был направлен правительству на рассмотрение, неожиданно для всех решили ограничить лечение бесплодия в Грузии для иностранцев. Почему - для нас непонятно", - отметила Чкония.
Изначально речь не шла о запрете, говорили лишь о введении строгих правил в отношении всех методов лечения бесплодия, сообщила она.
А что с детьми?
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце июня заявил, что правительство Грузии не может проконтролировать, куда попадают дети, рожденные суррогатными матерями, поэтому и решено принять закон.
Однако специалист отмечает, что найти всех детей, рожденных суррогатными матерями, очень легко с учетом той детальной информации, которую эти семьи предоставляют Минюсту Грузии.
Все пациенты, которые проходят данную процедуру в Грузии, обязаны предоставить очень много документов. Когда происходит регистрация ребенка делают даже генетические анализы для подтверждения материнства и отцовства, и только после этого регистрируют ребенка и выдают свидетельство о рождении, сообщила она.
Проведение генетических исследований требует не правительство Грузии, а посольства тех стран, откуда приезжают желающие воспользоваться услугами суррогатного материнства, отметила Чкония.
"Вы себе представить не можете, сколько документов требуют посольства, чтобы дать ребенку гражданство той страны, откуда его родители. Если мы не доверяем посольствам, Дому юстиции, то не знаю, что и сказать", - подчеркнула специалист.
Медучреждения, предоставляющие репродуктивные услуги, готовы к сотрудничеству, диалогу, чтобы выявить погрешности, если они вообще существуют. И несмотря на то, что это сфера в Грузии не контролируется законом, медучреждения следуют американским и европейским стандартам, сообщила она.
"Введение правил для нас очень важно, так как мы будем работать более спокойно", - отметила Чкония.
Международная практика и бескорыстность
Чкония пояснила, что евродиректива предусматривает безвозмездное донорство, а правительство Грузии решило использовать этот принцип в случае с суррогатным материнством.
Между тем, женщины, которые идут на это и соглашаются родить бездетной семье ребенка, не могут работать, проходят медицинские процедуры и принимают медикаменты, соблюдают режим - то есть испытывают большой дискомфорт в связи с этим процессом. Следовательно, они должны получить соответствующую компенсацию, которая детально должна быть прописана в законе, пояснила Чкония.
Например, в Греции и Великобритании в законе прямо определена максимальная сумма, которую женщины должны получать взамен на оказание помощи таким парам. В Великобритании донорство и суррогатное материнство основаны на альтруизме, однако женщины получают десятки тысяч фунтов стерлингов за эту услугу.
По мнению Чкония, это хорошо и для пациентов, и для доноров и суррогатных матерей. Лучше, когда все работают по правилам, а не хаотично, отметила она, добавив, что после того, как рынок расширился, цены начали сильно увеличиваться и появились люди, которые все это использовали неправильно.
На вопрос не поспособствуют ли запланированные новшества появлению черного рынка в Грузии, Чкония ответила, что грузинские клиники будут максимально мешать этому процессу.
По словам Чкония, несправедливо запрещать иностранцам лечиться в Грузии от бесплодия.
"Даже приехав в Грузию со своей яйцеклеткой и спермой, иностранцы захотят перенести в свою матку эмбрион и родить ребенка, у нас в стране такой возможности у них не будет. То есть если в Грузию приедет пара, и женщина здесь забеременеет и родит ребенка, мы должны гоняться за этим ребенком и следить куда его увезут только потому, что его родили и зачали в этой стране?!", - сказала Чкония.
По ее словам, иностранцы также хотят детей, как и грузины. Чкония недоумевает и не понимает, почему люди думают, что иностранцы рожают детей, платят столько денег, лечатся, чтобы потом совершить по отношению к нему что-то плохое.
А насчет распространившейсяу информации о том, что этих детей используют как доноров органов, Чкония ответила, что специалисты этой сферы очень долго старались найти хотя бы какую-нибудь информацию, подтверждающую подобный факт, однако среди пациентов в Грузии найти подобный случай не удалось.
По словам специалиста, представители учреждений, предоставляющих сервисы репродуктивной медицины намерены еще раз обсудить этот вопрос с правительством Грузии.
"Это очень престижная деятельность во всем мире, которую уважают и не оскорбляют так, как нас здесь", - отметила Чкония.
Шокирующее признание
Между тем, телекомпания "Имеди" сделало шокирующие интервью с суррогатными матерями и нянями детей, рожденных в Грузии для иностранных родителей. По их словам, часто встречаются пожилые родители, или однополые пары, которые безразлично относятся к детям и совсем не похожи на пары, которые годами мечтали о ребенке.
Нянь для этих детей, которые ухаживают за новорожденными до того момента, пока их не заберут за границу, нанимают центры суррогатного материнства. Некоторые из них не смогли справиться со стрессом и ушли с работы. Старые пеленки, коляски – няни также не были довольны условиями, в которых находились дети. По их словам, часто они сами покупали одежду или лекарства малышам.
Дети с нянями находились на съемных квартирах в течение нескольких месяцев, а то и больше года. Когда детей забирали, им уже сложно было расставаться с нянями.
Однако в центрах суррогатного материнства заявили, что такие случаи были в период пандемии коронавируса, когда из-за локдауна и сложившейся в мире ситуации родители не могли приехать в Грузию, чтобы забрать своих детей.
По их словам, в период локдауна и ковид-ограничений в Грузии родились порядка 15 детей, которых в течение определенного времени растили няни. А после снятия ковид-ограничений таких детей в Грузии уже нет.
Проблемы суррогатных матерей
О тяжелой участи рассказывают сами суррогатные матери. Одна из них рассказала, что ей раньше времени сделали кесарево сечение, которое осложнилось сепсисом и ей с трудом удалось выжить.
Еще одна суррогатная мать рассказывает, что у нее несколько раз случился выкидыш и ей не удавалось выносить ребенка. Множество медицинских процедур, выскабливаний, сильно подорвали ей здоровье, и она хотела отказаться от суррогатного материнства, но ее напугали штрафом в размере 20 тысяч долларов.
Контракт обязывал ее в случае неудачной процедуры трижды проходить этот процесс, однако, когда она приходила в центр соглашение с ней оформляла уже совершенно другая пара и от нее требовали заново пройти все эти этапы.
По словам суррогатных матерей, в центрах мало интересуются их здоровьем. Были случаи, когда женщинам подсаживали эмбрионы родителей с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С.
Пострадавшие женщины обратились к ассоциации "Надежда будущего". Основательница ассоциации Тамар Хачапуридзе хранит конфиденциальную информацию и готова сотрудничать со следствием.
По словам Хачапуридзе, при регистрации детей в Публичном реестре, фактически обманывают государство, выдавая суррогатную мать за биологическую, чтобы зарегистрировать ее в качестве матери ребенка и упростить необходимые процедуры в дальнейшем.
Хачапуридзе призывает всех суррогатных матерей, считающих, что их обманули или запугали обратиться к ассоциации и предоставить информацию.
Правительство Грузии намерено создать реестры для точного учета доноров и суррогатных матерей. Данный процесс целиком и полностью будет под контролем государства.
Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением.
Что касается статистических данных, то, пять лет назад в Грузии было около тысячи случаев как суррогатного материнства, так и донорства в год, а сейчас – более 2 тысяч.