https://sputnik-georgia.ru/20231225/eto-dezinformatsiya--v-minoborony-gruzii-otvetili-na-obvineniya-oppozitsionnogo-telekanala-285198450.html

Это дезинформация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения оппозиционного телеканала

Это дезинформация – в Минобороны Грузии ответили на обвинения оппозиционного телеканала

Минобороны обвинили в том, что форма грузинских военных не соответствует международным стандартам 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T12:57+0400

2023-12-25T12:57+0400

2023-12-25T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Телеканалы, управляемые крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", продолжают осуществлять антигосударственную деятельность и наносят ущерб авторитетным государственным институтам целенаправленной дезинформацией, говорится в заявлении министерства обороны Грузии. В эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи" 23 декабря вышел репортаж, автор которого утверждал, что форма грузинских военных не соответствует международным стандартам. По информации "Мтавари архи", сотрудницу министерства обороны Грузии уволили только из-за того, что она не одобрила качество форм военнослужащих. В Минобороны заявили, что послания партии не выходят за рамки выдумывания новостей, связанных с продуктами питания и формой ведомства.Как отмечено в заявлении, абсурдность этих обвинений лучше всего известна военнослужащим Сил обороны, которым своевременно и бесперебойно предоставляется летняя и зимняя полевая и повседневная форма высочайшего качества по стандартам НАТО. До создания фабрики "Дельта текстиль" существовали серьезные недостатки как с точки зрения качества униформы военных, так и с точки зрения своевременности их доставки, которые пандемия коронавируса сделала еще более заметными. В начале декабря 2023 года оппозиционный телеканал "ТВ Пирвели" заявил, что военных кормили просроченными и испорченными продуктами. В качестве подтверждения среди прочего показали фото поврежденной червями рыбы. По утверждению автора сюжета, протухшие части были отрезаны, затем приготовлены и таким образом поданы военнослужащим. Отравленных солдат, жизни которых подверглись опасности из-за нездоровой пищи, по данным телеканала, оформляли так, будто они были госпитализированы с диагнозом коронавируса.Глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что информация о том, что в армию поступает некачественное питание, не соответствует действительности и является попыткой дискредитировать грузинскую армиюПредприятие "Дельта текстиль"Предприятие "Дельта текстиль" создано в 2015 году, на фабрике работают 360 человек. Конкретная компания была выбрана международной аудиторской фирмой после оценки ее недвижимости и производственного потенциала. Частно-государственное сотрудничество – это проверенная во всем мире успешная практика, особенно активно применяемая в оборонном производстве. Попытка дискредитации – глава Минобороны Грузии ответил на обвинения оппозиционного канала>>Что касается военного завода "Дельта", то его история берет начало с 1960-х годов. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод и находится в ведении министерства обороны Грузии. "Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, единое национальное движение, силы обороны грузии