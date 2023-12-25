https://sputnik-georgia.ru/20231225/glava-mid-vlasti-zainteresovany-v-provedenii-prozrachnykh-vyborov-v-gruzii-285209607.html

Глава МИД: власти заинтересованы в проведении прозрачных выборов в Грузии

Глава МИД: власти заинтересованы в проведении прозрачных выборов в Грузии

В начале года официальное сообщение будет отправлено ОБСЕ/БДИПЧ и будет выражена готовность принять как долгосрочные, так и краткосрочные наблюдательные... 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T20:26+0400

2023-12-25T20:26+0400

2023-12-25T20:26+0400

политика

грузия

новости

илья дарчиашвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Власти Грузии заинтересованы в проведении максимально прозрачных и конкурентных парламентских выборов осенью 2024 года, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Многие западные партнеры страны еще за год до выборов заявили, что отправят в Грузию расширенные миссии наблюдателей для оценки предвыборного процесса и самого дня голосования. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, в начале года официальное сообщение будет отправлено ОБСЕ/БДИПЧ и будет выражена готовность принять как долгосрочные, так и краткосрочные наблюдательные миссии в Грузии. Власти Грузии выразили готовность к тесному сотрудничеству с БДИПЧ, поскольку БДИПЧ является главной организацией, которая наблюдает за выборами. "Мы традиционного, очень последовательно продолжим с ними работать", – подчеркнул Дарчиашвили. Парламентские выборы в Грузии впервые пройдут по полностью пропорциональной системе, при этом проходной барьер будет относительно высоким – 5% от проголосовавших избирателей. "Грузинская мечта" победит на выборах 2024 года с большим преимуществом – депутат >>Кроме того, выборы минимум на 90% участках должны пройти по электронной системе – меняется вид бюллетеня и система подсчета. Однако при этом сохранена обязательная маркировка голосующих и запрет на дистанционное голосование. Также законом в определенных случаях предусмотрен и ручной пересчет голосов для определения точности системы подсчета. Предвыборная кампания перед парламентскими выборами официально стартует лишь в августе 2024 года, после официального назначения даты выборов. По последним опросам, шансы попасть в парламент есть лишь у двух-пяти партий. Партия, получившая более половины голосов избирателей, получит право единолично утверждать правительство. Правящая партия "Грузинская мечта" последний раз набирала более 50% голосов в 2016 году. Парламентское большинство она обеспечивала себе за счет мажоритариев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, илья дарчиашвили, парламентские выборы в грузии 2024