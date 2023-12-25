https://sputnik-georgia.ru/20231225/gruziya-uvelichila-import-szhizhennogo-gaza-iz-rossii---dannye-statistiki-285205869.html
Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России – данные статистики
Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России – данные статистики
Россия является основным поставщиком углеводородов в Грузию 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T16:49+0400
2023-12-25T16:49+0400
2023-12-25T16:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-ноябре 2023 года вырос на 32% по сравнению с данными за 11 месяцев 2022 года, 99,6% завезли из России, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, в январе-ноябре текущего года импорт сжиженного газа составил 51,5 тысячи тонн. Из РФ поступило 51,3 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период вырос импорт нефтяного битума. "В январе-ноябре Грузия импортировала 113,1 тысячи тонн битума, что на 7,8% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении Союза. Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию >>Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 52,8 тысячи тонн, что составляет 46,7% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 40,9 тысячи тонн (36,2%), из Турции – 17,2 тысячи тонн (15,2%), Азербайджана – 1,8 тысячи тонн (1,6%), Ирана – 0,2 тысячи тонн (0,2%), Туркменистана – 0,1 тысячи тонн (0,1%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-ноябре 2023 года в Грузию завезли нефтепродкуты на сумму до 1,1 миллиарда долларов, на 14,7% меньше, чем за 11 месяцев 2022 года. Из соседней страны завезли нефтепродукты на сумму 513,7 миллиона долларов, на 8,4% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сжиженный газ, россия, союз импортеров нефтепродуктов грузии
экономика, грузия, новости, сжиженный газ, россия, союз импортеров нефтепродуктов грузии
Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России – данные статистики
16:49 25.12.2023 (обновлено: 16:59 25.12.2023)
Россия является основным поставщиком углеводородов в Грузию
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-ноябре 2023 года вырос на 32% по сравнению с данными за 11 месяцев 2022 года, 99,6% завезли из России, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов.
По данным Союза, в январе-ноябре текущего года импорт сжиженного газа составил 51,5 тысячи тонн. Из РФ поступило 51,3 тысячи тонн СПГ.
Кроме того, за отчетный период вырос импорт нефтяного битума.
"В январе-ноябре Грузия импортировала 113,1 тысячи тонн битума, что на 7,8% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении Союза.
Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 52,8 тысячи тонн, что составляет 46,7% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 40,9 тысячи тонн (36,2%), из Турции – 17,2 тысячи тонн (15,2%), Азербайджана – 1,8 тысячи тонн (1,6%), Ирана – 0,2 тысячи тонн (0,2%), Туркменистана – 0,1 тысячи тонн (0,1%).
Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-ноябре 2023 года в Грузию завезли нефтепродкуты на сумму до 1,1 миллиарда долларов, на 14,7% меньше, чем за 11 месяцев 2022 года. Из соседней страны завезли нефтепродукты на сумму 513,7 миллиона долларов, на 8,4% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.