https://sputnik-georgia.ru/20231225/gruziya-uvelichila-import-szhizhennogo-gaza-iz-rossii---dannye-statistiki-285205869.html

Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России – данные статистики

Грузия увеличила импорт сжиженного газа из России – данные статистики

Россия является основным поставщиком углеводородов в Грузию 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T16:49+0400

2023-12-25T16:49+0400

2023-12-25T16:59+0400

экономика

грузия

новости

сжиженный газ

россия

союз импортеров нефтепродуктов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/09/270286652_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_9c4bb1984f3193a998a158f5d4d061d4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-ноябре 2023 года вырос на 32% по сравнению с данными за 11 месяцев 2022 года, 99,6% завезли из России, сообщается на сайте Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, в январе-ноябре текущего года импорт сжиженного газа составил 51,5 тысячи тонн. Из РФ поступило 51,3 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период вырос импорт нефтяного битума. "В январе-ноябре Грузия импортировала 113,1 тысячи тонн битума, что на 7,8% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении Союза. Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию >>Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 52,8 тысячи тонн, что составляет 46,7% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 40,9 тысячи тонн (36,2%), из Турции – 17,2 тысячи тонн (15,2%), Азербайджана – 1,8 тысячи тонн (1,6%), Ирана – 0,2 тысячи тонн (0,2%), Туркменистана – 0,1 тысячи тонн (0,1%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-ноябре 2023 года в Грузию завезли нефтепродкуты на сумму до 1,1 миллиарда долларов, на 14,7% меньше, чем за 11 месяцев 2022 года. Из соседней страны завезли нефтепродукты на сумму 513,7 миллиона долларов, на 8,4% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, сжиженный газ, россия, союз импортеров нефтепродуктов грузии