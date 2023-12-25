https://sputnik-georgia.ru/20231225/mozhno-li-perevesti-saakashvili-iz-kliniki-v-tyuremnuyu-kameru--otvet-vracha-285205441.html

Можно ли перевести Саакашвили из клиники в тюремную камеру – ответ врача

Можно ли перевести Саакашвили из клиники в тюремную камеру – ответ врача

Михаил Саакашвили удовлетворяет всем критериям, необходимым для продолжения лечения в стационаре, отметил Зураб Чхаидзе 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T16:22+0400

2023-12-25T16:22+0400

2023-12-25T16:28+0400

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михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Результаты лабораторных исследований осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили все еще требует внимания, его состояние здоровья удовлетворяет всем критериям, необходимым для продолжения лечения в стационаре, заявил клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе. С призывом перевести Саакашвили из гражданской клиники "Вивамеди" в пенитенциарное учреждение хотя бы после новогодних праздников ранее к властям обратилась оппозиционная партия экс-премьера Грузии "За Грузию" Георгия Гахария. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Саакашвили объективно не заслуживает нахождения в больнице, а заслуживает находится в тюремной камере, так как у него нет никаких заболеваний. При этом, Кобахидзе отметил, что решение относительно его перевода в пенитенциарное учреждение примет соответствующее ведомство. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>С момента ареста, 1 октября 2021 года, Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Страсти вокруг СаакашвилиСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Переведут ли Саакашвили из клиники в тюремную камеру? Ответ Каладзе>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Партия экс-премьера Гахария призывает власти вернуть Саакашвили в тюрьму>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд