https://sputnik-georgia.ru/20231225/novye-ogranicheniya-na-import-avtomobiley-vvodyatsya-v-gruzii-285191827.html

Новые ограничения на импорт автомобилей вводятся в Грузии

Новые ограничения на импорт автомобилей вводятся в Грузии

Ограничения распространятся в основном на транспортные средства, выпущенные до 2013 года 25.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. С 1 января 2024 года Грузия переходит на стандарт Евро-5, что означает ограничения для импорта легковых автомобилей. Евро-5 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. Переход на этот стандарт означает, что с 1 января 2024 года в Грузии будет запрещена регистрация и импорт автомобилей не соответствующих заданному стандарту. Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Беларусь >>Ограничения распространятся в основном на транспортные средства, выпущенные до 2013 года. При этом стандарт "Евро 5" уже несколько лет установлен в Грузии на импорт бензина и дизеля. Решение не коснется автомобилей уже находящихся в стране, а также тех авто, которые ввозятся в страну с целью реэкспорта и транзита.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экология в грузии, автомобили