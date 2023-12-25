https://sputnik-georgia.ru/20231225/pervaya-nedelya-novogo-goda-dlya-gosstruktur-v-gruzii-budet-nerabochey-285207361.html
Первая неделя Нового года для госструктур в Грузии будет нерабочей
Первая неделя Нового года для госструктур в Грузии будет нерабочей
Частные компании принимают решение о выходных по своему усмотрению 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T18:32+0400
2023-12-25T18:32+0400
2023-12-25T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно, соответствующее постановление уже подписано. При этом административные органы сами смогут решать, будут ли работать входящие в их систему или находящиеся в их ведении службы или служащие, на которых это постановление не распространяется. Отдыхать не будут те, чья работа является "острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества". Как в Грузии отдыхают на Новый 2024 год и Рождество? Календарь выходных >>Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Не коснется постановление и деятельности, связанной с государственными закупками. Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, правительство грузии, новый год, новый год 2024
грузия, новости, общество, правительство грузии, новый год, новый год 2024
Первая неделя Нового года для госструктур в Грузии будет нерабочей
Частные компании принимают решение о выходных по своему усмотрению
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно, соответствующее постановление уже подписано.
При этом административные органы сами смогут решать, будут ли работать входящие в их систему или находящиеся в их ведении службы или служащие, на которых это постановление не распространяется.
Отдыхать не будут те, чья работа является "острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества".
Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии.
Не коснется постановление и деятельности, связанной с государственными закупками.
Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению.