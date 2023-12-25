https://sputnik-georgia.ru/20231225/pervaya-nedelya-novogo-goda-dlya-gosstruktur-v-gruzii-budet-nerabochey-285207361.html

Первая неделя Нового года для госструктур в Грузии будет нерабочей

Первая неделя Нового года для госструктур в Грузии будет нерабочей

Частные компании принимают решение о выходных по своему усмотрению 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T18:32+0400

2023-12-25T18:32+0400

2023-12-25T18:32+0400

грузия

новости

общество

правительство грузии

новый год

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285123322_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_30c786840b4d456168cc4b240e0127e5.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил выходные для госслужащих с 3 по 5 января 2024 года включительно, соответствующее постановление уже подписано. При этом административные органы сами смогут решать, будут ли работать входящие в их систему или находящиеся в их ведении службы или служащие, на которых это постановление не распространяется. Отдыхать не будут те, чья работа является "острой необходимостью для осуществления государственной власти и нормального функционирования общества". Как в Грузии отдыхают на Новый 2024 год и Рождество? Календарь выходных >>Постановление не распространяется на финансовые обязательства, подлежащие исполнению перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии. Не коснется постановление и деятельности, связанной с государственными закупками. Что касается частного сектора, то компании принимают решение о выходных по своему усмотрению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, правительство грузии, новый год, новый год 2024