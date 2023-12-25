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Правительство Грузии утвердило План действий защиты прав человека на 2024-2026 годы
Правительство Грузии утвердило План действий защиты прав человека на 2024-2026 годы
Этим документом правительство Грузии еще раз подтверждает свою приверженность защите прав человека и основных свобод 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T20:02+0400
2023-12-25T20:02+0400
2023-12-25T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проект постановления правительства Грузии "Об утверждении Национального плана действий защиты прав человека на 2024-2026 годы" был рассмотрен и утвержден на заседании правительства, которое прошло под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Как отметил советник премьера по вопросам защиты прав человека Николоз Татулашвили на брифинге, процесс разработки документа координировался администрацией правительства Грузии при поддержке международных организаций. По его словам, план довольно большой и предусматривает многие активности, которые можно группировать по нижеуказанным категориям. Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, утверждением этого документа правительство Грузии еще раз подтверждает свою приверженность защите прав человека и основных свобод, что в свою очередь подразумевает последовательное и непрерывное осуществление системной и долгосрочной политики защиты прав человека. Премьер: цель властей Грузии – эффективная защита прав человека>>Важное место в плане действий занимают укрепление институциональной демократии, обеспечение равного пользования гражданскими, политическими, социальными, культурными и экономическими правами, укрепление политики равенства и забота о гражданах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили
новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили
Правительство Грузии утвердило План действий защиты прав человека на 2024-2026 годы
Этим документом правительство Грузии еще раз подтверждает свою приверженность защите прав человека и основных свобод
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Проект постановления правительства Грузии "Об утверждении Национального плана действий защиты прав человека на 2024-2026 годы" был рассмотрен и утвержден на заседании правительства, которое прошло под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Как отметил советник премьера по вопросам защиты прав человека Николоз Татулашвили на брифинге, процесс разработки документа координировался администрацией правительства Грузии при поддержке международных организаций. По его словам, план довольно большой и предусматривает многие активности, которые можно группировать по нижеуказанным категориям.
"Законодательные инициативы, разработка документов политики, усиление существующих механизмов, советов, комиссий является одним из главных направлений плана для того, чтобы цели и задачи, предусмотренные этим планом, были надлежащим образом защищены и достигнуты; повышение осведомленности в области прав человека... Так как мы считаем, что без повышения осведомленности, цели и задачи этого плана не будут выполнены", – заявил Татулашвии.
Как отмечено в сообщении пресс-службы правительства, утверждением этого документа правительство Грузии еще раз подтверждает свою приверженность защите прав человека и основных свобод, что в свою очередь подразумевает последовательное и непрерывное осуществление системной и долгосрочной политики защиты прав человека.
Важное место в плане действий занимают укрепление институциональной демократии, обеспечение равного пользования гражданскими, политическими, социальными, культурными и экономическими правами, укрепление политики равенства и забота о гражданах.