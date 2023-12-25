https://sputnik-georgia.ru/20231225/uragan-i-snegopad-v-gruzii---raboty-po-likvidatsii-posledstviy-zaversheny-285197215.html

Ураган и снегопад в Грузии – работы по ликвидации последствий завершены

Ураган и снегопад в Грузии – работы по ликвидации последствий завершены

Местные власти подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой инфраструктуре 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Регионы Аджария и Кахети пострадали в результате сильного урагана, а регион Самегрело - Земо Сванети из-за снегопада в настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды завершены, сообщили в пресс-службах местных властей. Из-за урагана 23 декабря без электроэнергии остались жители Кварели и близлежащих сел, частично подача уже восстановлена. Кроме того, ветер снес крыши с порядка 50 жилых домов. Специальная комиссия подсчитала ущерб и в ближайшее время начнутся работы по замене крыш.Оперативно было очищены внутренние и центральные дороги, которые завалило деревьями и растениями. Батуми пострадал от урагана>>В Батуми в результате урагана, который начался в ночь на субботу, 23 декабря, пострадали крыши многоэтажных домов, многолетние деревья и остановки общественного транспорта. Кроме того, повреждены дорожные знаки, линии электропередач и уличные фонари.Работы по ликвидации последствий стихии велись в активном режиме в воскресенье и в ночь на понедельник. Оперативно были очищены дороги от поваленных деревьев – в результате урагана повреждены около 40 деревьев и растений.Специальные службы мэрии города продолжают работать в чрезвычайном режиме, подсчитывается ущерб.Что касается региона Самегрело - Земо Сванети, где 24 декабря из-за обильного снегопада на несколько часов остался без электричества Цаленджихский район. На центральной автомобильной дороге Зугдиди-Цаленджиха, где были введены ограничения, движение восстановлено после очистительных работ, которые длились всю ночь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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