https://sputnik-georgia.ru/20231225/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-pochti-25-tysyachi-gruzovikov-285208313.html

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают почти 2,5 тысячи грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают почти 2,5 тысячи грузовиков

"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии 25.12.2023, Sputnik Грузия

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Почти 2,5 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби дороги, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин утром."Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто >>Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу днем ожидают 2 419 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге