https://sputnik-georgia.ru/20231226/avtobusy-budut-kursirovat-iz-aeroporta-kutaisi-v-tsentr-goroda-s-aprelya-2024-goda-285250473.html

Автобусы будут курсировать из аэропорта Кутаиси в центр города с апреля 2024 года

Автобусы будут курсировать из аэропорта Кутаиси в центр города с апреля 2024 года

Назначение регулярного шатл-сервиса между аэропортом Кутаиси и центром города является важным нововведением для туристической отрасли Имерети 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T15:43+0400

2023-12-26T15:43+0400

2023-12-26T15:50+0400

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мариам квривишвили

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wizz air

кутаисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Три современных автобуса (SHUTTLE BUS) будут обслуживать пассажиров из Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели в центр города Кутаиси и обратно с апреля 2024 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. В настоящее время добраться до аэропорта Кутаиси возможно лишь на личном автомобиле или такси, или из города Кутаиси на микроавтобусе по направлению Кутаиси-Самтредиа. По ее словам, назначение регулярного шатл-сервиса между аэропортом Кутаиси и центром города является важным нововведением для малых и средних предприятий, задействованных в туристической отрасли Имерети, у которых появится больше возможностей и доступа к международным путешественникам, прибывающим в международный аэропорт Кутаиси. Квривишвили выразила уверенность, что новшество положительно скажется на еще большем укреплении туризма в регионе Имерети. Wizz Air расширил свою базу в аэропорту Кутаиси до четырех самолетов >>В Объединении аэропортов Грузии отметили, что расписание автобусов будет максимально адаптировано к расписанию рейсов. Объединение уже объявило тендер на закупку автобусов. Предполагаемая стоимость закупки 1,4 миллиона лари. Подача предложений на участие в тендере начнется 21 января 2024 года и продлится до 26 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, кутаиси, wizz air, кутаисский международный аэропорт