https://sputnik-georgia.ru/20231217/wizz-air-rasshiril-svoyu-bazu-v-aeroportu-kutaisi-do-chetyrekh-samoletov-285012029.html

Wizz Air расширил свою базу в аэропорту Кутаиси до четырех самолетов

Wizz Air расширил свою базу в аэропорту Кутаиси до четырех самолетов

Четвертый базовый корабль позволил превратить аэропорт Кутаиси из небольшой базы Wizz Air в базу средних размеров, заявил гендиректор Объединения аэропортов 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T23:29+0400

2023-12-17T23:29+0400

2023-12-17T23:40+0400

грузия

новости

экономика

кутаисский международный аэропорт

wizz air

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500289_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_f0302c6410b8e3191cf2266984b7853c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Самая быстрорастущая авиакомпания Европы, венгерский лоукостер Wizz Air, увеличила количество самолетов на базе Кутаисского международного аэропорта до четырех, добавив рейс в Копенгаген, сообщает Объединение аэропортов Грузии. Это редчайший случай, когда Wizz Air в течение года удвоила количество самолетов, базирующихся в Кутаисском международном аэропорту, и добавила новые направления. По его словам, международный аэропорт Кутаиси является активно растущим и востребованным аэропортом, и большинство прямых рейсов из Грузии в Европу осуществляется из международного аэропорта Кутаиси. Рейсы из Кутаиси в столицу Дании будут выполняться дважды в неделю лайнером AIRBUS A321 neo. Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. У аэропорта Кутаиси появится мастер-план развития >>Wizz Air в настоящее время обслуживает в аэропорту Кутаиси 28 прямых направлений в 16 странах на трех самолетах типа А321. WizzAir занимает лидирующие позиции на авиационном рынке Грузии по пассажирским перевозкам. В 2022 году их число составило 630 тысяч. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт и со 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов – Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты осуществляются два раза в неделю. Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает рекордно расти – новые данные >>На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. По статистике, пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-октябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За десять месяцев 2023 года аэропорт обслужил до 1,4 миллиона пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил до 4,1 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года (2,6 тысячи рейсов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, кутаисский международный аэропорт, wizz air