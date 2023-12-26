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Грузия продолжит развивать сотрудничество с соседними странами – глава МИД

Грузия продолжит развивать сотрудничество с соседними странами – глава МИД

Глава МИД подчеркнул растущую роль Грузии в содействии формирования мира и стабильного развития 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия и в будущем продолжит развивать сотрудничество с соседними странами, что укрепит ее роль в формировании мира, заявил глава МИД Илья Дарчиашвили на открытии "Конференции послов 2023". Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз". По словам главы МИД, также продолжится сотрудничество со стратегическими партнерами, в частности США, что послужит защите интересов страны. Глава МИД также отметил, что в текущем году плодотворное сотрудничество с отдельными европейскими институтами сыграло особую роль в положительном решении Европейской комиссии, а затем и Европейского Совета по присвоению Грузии статуса страны-кандидата. Нельзя не выделить значение многосторонней дипломатии и принятие в отчетном году в международных организациях как важных решений для Грузии, так и активное позиционирование страны по актуальным для мира вопросам, подчеркнул Дарчиашвили. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД>>Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции. В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год. Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами. В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства. Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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