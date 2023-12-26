https://sputnik-georgia.ru/20231226/gruziya-zaschischala-interesy-strany-na-puti-k-statusu-kandidata---glava-mid-285230324.html

Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД

Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД

Власти Грузии предпринимают все шаги с одной целью – обеспечить безопасность, мир в стране, отметил Илья Дарчиашвили 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T12:27+0400

2023-12-26T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз действовала, защищая интересы страны и общеевропейские ценности, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на открытии "Конференции послов 2023" в Тбилиси. Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Евросоюз". По словам главы МИД, для дальнейшего успеха власти будут реализовывать программу реформ, основанную на общественных и национальных интересах. Грузия вступит в ЕС раньше Украины и Молдовы – глава "Грузинской мечты">>Дарчиашвили поблагодарил каждого дипломата "за тот вклад, который они внесли в успех общего дела". По словам главы МИД, все предпринятые Грузией шаги в уходящем году служили лишь одной цели – миру. По словам главы внешнеполитического ведомства, Грузия продолжит мирным путем восстанавливать свою территориальную целостность. Прогресс поможет в будущем мирно объединить Грузию, подчеркнул Дарчиашвили. Министр иностранных дел отметил, что в истории современной Грузии не было периода, когда грузинская дипломатия не прилагала усилий для того, чтобы страна заняла законное место на мировой арене. Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции. В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год. Нет никакой финансовой выгоды – Кобахидзе о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС>>Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами. В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства. Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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