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Грузия входит в десятку стран мира по демократическому развитию – премьер

Грузия входит в десятку стран мира по демократическому развитию – премьер

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия входит в десятку лучших среди 180 стран мира по демократическому развитию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили... 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия входит в десятку лучших среди 180 стран мира по демократическому развитию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии "Конференции послов 2023" в Тбилиси. Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Евросоюз". По словам премьера, до прихода к власти правящей партии "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, до 2012 года, Грузия отдалялась от Европы и формировалась как авторитарный, диктаторский режим. Что касается других результатов, то, по словам Гарибашвили, именно при власти "Грузинской мечты" началась работа и было подписано Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а затем был введен безвизовый режим для граждан Грузии. По словам главы правительства, Грузия является одной из самых быстро развивающихся экономик в мире за последние три года. Глава грузинского правительства также подчеркнул, что в этой сложной ситуации главным ориентиром, главным принципом являются национальные интересы страны. Соответственно, как отметил Гарибашвили, налицо конкретный результат. "После того, как к власти пришло национальное правительство и правительство, проводящее национальные интересы, это начало приносить конкретные результаты для нашей страны и нашего народа. Такова реальность", – заявил Гарибашвили. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз