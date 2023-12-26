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Грузия входит в десятку стран мира по демократическому развитию – премьер
Грузия входит в десятку стран мира по демократическому развитию – премьер
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия входит в десятку лучших среди 180 стран мира по демократическому развитию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили... 26.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия входит в десятку лучших среди 180 стран мира по демократическому развитию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии "Конференции послов 2023" в Тбилиси. Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Евросоюз". По словам премьера, до прихода к власти правящей партии "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, до 2012 года, Грузия отдалялась от Европы и формировалась как авторитарный, диктаторский режим. Что касается других результатов, то, по словам Гарибашвили, именно при власти "Грузинской мечты" началась работа и было подписано Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а затем был введен безвизовый режим для граждан Грузии. По словам главы правительства, Грузия является одной из самых быстро развивающихся экономик в мире за последние три года. Глава грузинского правительства также подчеркнул, что в этой сложной ситуации главным ориентиром, главным принципом являются национальные интересы страны. Соответственно, как отметил Гарибашвили, налицо конкретный результат. "После того, как к власти пришло национальное правительство и правительство, проводящее национальные интересы, это начало приносить конкретные результаты для нашей страны и нашего народа. Такова реальность", – заявил Гарибашвили. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Грузия защищала интересы страны на пути к статусу-кандидата – глава МИД>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, тбилиси, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грузия входит в десятку лучших среди 180 стран мира по демократическому развитию, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на открытии "Конференции послов 2023" в Тбилиси.
Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Евросоюз".
"У нас был очень сильный, очень быстрый прогресс на пути демократизации, и не случайно, что среди 180 стран Грузия с 10-летним прогрессом в демократизации сегодня входит в лучшую мировую десятку, а также по индексу верховенства закона Грузия находится на первом месте в регионе Восточной Европы и Центральной Азии", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, до прихода к власти правящей партии "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили, до 2012 года, Грузия отдалялась от Европы и формировалась как авторитарный, диктаторский режим.
"С этой реальностью столкнулись "Грузинская мечта" и господин Бидзина Иванишвили. Всего за 11 лет наша страна вошла в первую десятку в мире по уровню развития демократизации, и сегодня, 11 лет спустя, наша страна является кандидатом в члены Евросоюза. Этими двумя словами я хотел бы еще раз кратко оценить правление и тот ощутимый результат, которого достигла "Грузинская мечта", – заявил премьер.
Что касается других результатов, то, по словам Гарибашвили, именно при власти "Грузинской мечты" началась работа и было подписано Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а затем был введен безвизовый режим для граждан Грузии.
"Безусловно, венцом всего этого, завершением этой большой работы, венцом больших усилий стал статус кандидата, которого мы все вместе добились... Конечно, этот путь, который принесет более ощутимые результаты на пути развития нашей страны, продолжится", – подчеркнул премьер.
По словам главы правительства, Грузия является одной из самых быстро развивающихся экономик в мире за последние три года.
"Нам, нашим властям в этой очень сложной турбулентной геополитической ситуации удалось сохранить мир, стабильность и сильное экономическое развитие, которое уже принесло конкретные, ощутимые результаты", – отметил Гарибашвили.
Глава грузинского правительства также подчеркнул, что в этой сложной ситуации главным ориентиром, главным принципом являются национальные интересы страны.
"Сегодня мы находимся в среде, когда мировой порядок меняется каждый день, и мы видим, что остановить этот процесс пока невозможно. Поэтому в такой ситуации такой стране, как Грузия, с ее вызовами, с ее национальными интересами, конечно, повторяю, мы не имеем права не руководствоваться только национальными интересами", – заявил премьер.
Соответственно, как отметил Гарибашвили, налицо конкретный результат.
"После того, как к власти пришло национальное правительство и правительство, проводящее национальные интересы, это начало приносить конкретные результаты для нашей страны и нашего народа. Такова реальность", – заявил Гарибашвили.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.