https://sputnik-georgia.ru/20231226/mozhet-li-lelo-stat-alternativoy-gruzinskoy-mechte---mnenie-glavy-parlamenta-gruzii-285255648.html
Может ли "Лело" стать альтернативой "Грузинской мечте" – мнение главы парламента Грузии
Может ли "Лело" стать альтернативой "Грузинской мечте" – мнение главы парламента Грузии
Партия "Лело" создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших банков Грузии ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по... 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T18:01+0400
2023-12-26T18:01+0400
2023-12-26T18:13+0400
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
лело для грузии
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Более нахального образования, чем оппозиционная партия "Лело для Грузии", в грузинской политике не существует, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Лидер "Лело для Грузии", основатель TBC банка Мамука Хазарадзе на днях назвал свою партию реальной альтернативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По его словам, нельзя допускать к власти людей, которые нарушали права человека. Кроме того, "нужно положить конец двум старым партиям и старому менталитету". По словам спикера, в случае партии "Лело" о добросовестности говорят уличенные в мошенничестве люди. Партия "Лело" – это пик цинизма, подчеркнул спикер.На парламентских выборах 2020 года партия "Лело для Грузии" набрала 3,154 % голосов избирателей (60 701 голос) и получила четыре депутатских мандата.Партия "Лело"Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.Выборы 2024Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи">>Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024
Может ли "Лело" стать альтернативой "Грузинской мечте" – мнение главы парламента Грузии
18:01 26.12.2023 (обновлено: 18:13 26.12.2023)
Партия "Лело" создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших банков Грузии ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Более нахального образования, чем оппозиционная партия "Лело для Грузии", в грузинской политике не существует, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Лидер "Лело для Грузии", основатель TBC банка Мамука Хазарадзе на днях назвал свою партию реальной альтернативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По его словам, нельзя допускать к власти людей, которые нарушали права человека. Кроме того, "нужно положить конец двум старым партиям и старому менталитету".
"В грузинской политике нет более нахального образования, чем "Лело". Грузинский народ на двух выборах уже ответил, как он оценивает деятельность "Лело". Это маргинальная группа, которая является примером того, что значит быть нахальным в политике", – сказал Папуашвили.
По словам спикера, в случае партии "Лело" о добросовестности говорят уличенные в мошенничестве люди.
"Люди, уличенные в мошенничестве, говорят нам о добросовестности, а люди, которые были рупорами "Национального движения", говорят нам о недопустимости "Национального движения", – заявил журналистам Папуашвили.
Партия "Лело" – это пик цинизма, подчеркнул спикер.
На парламентских выборах 2020 года партия "Лело для Грузии" набрала 3,154 % голосов избирателей (60 701 голос) и получила четыре депутатских мандата.
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.
В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%.
Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %.
Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%.
Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%.
Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи".
У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.