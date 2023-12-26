https://sputnik-georgia.ru/20231226/mozhet-li-lelo-stat-alternativoy-gruzinskoy-mechte---mnenie-glavy-parlamenta-gruzii-285255648.html

Может ли "Лело" стать альтернативой "Грузинской мечте" – мнение главы парламента Грузии

Может ли "Лело" стать альтернативой "Грузинской мечте" – мнение главы парламента Грузии

Партия "Лело" создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших банков Грузии ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по... 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T18:01+0400

2023-12-26T18:01+0400

2023-12-26T18:13+0400

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шалва папуашвили

мамука хазарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

лело для грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Более нахального образования, чем оппозиционная партия "Лело для Грузии", в грузинской политике не существует, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Лидер "Лело для Грузии", основатель TBC банка Мамука Хазарадзе на днях назвал свою партию реальной альтернативой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По его словам, нельзя допускать к власти людей, которые нарушали права человека. Кроме того, "нужно положить конец двум старым партиям и старому менталитету". По словам спикера, в случае партии "Лело" о добросовестности говорят уличенные в мошенничестве люди. Партия "Лело" – это пик цинизма, подчеркнул спикер.На парламентских выборах 2020 года партия "Лело для Грузии" набрала 3,154 % голосов избирателей (60 701 голос) и получила четыре депутатских мандата.Партия "Лело"Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.Выборы 2024Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи">>Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024