https://sputnik-georgia.ru/20231227/dvesti-kilometrov-priklyucheniy--administratsiya-turizma-gruzii-otchitalas-za-2023-god-285282565.html

Двести километров приключений – администрация туризма Грузии отчиталась за 2023 год

Двести километров приключений – администрация туризма Грузии отчиталась за 2023 год

Пешеходные тропинки делают туристические достопримечательности Грузии более доступными 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T19:10+0400

2023-12-27T19:10+0400

2023-12-27T19:10+0400

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национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Порядка 200 километров пешеходных тропинок для развития приключенческого туризма провела Национальная администрация туризма Грузии в 2023 году, сообщили в пресс-службе ведомства. В 2023 году администрация туризма подготовила проекты для обустройства и проведения тропинок к охраняемым ландшафтам Тушети, Трусо, ущельям Гудаури-Хада, Каркуча-Гудамакари, Сиони-Сабуе и крепости Бочорма. Тропинки дают возможность путешественникам, не сбиваясь с пути, обойти маршруты средней и легкой сложности, осмотреть горы, озера, ущелья, водопады и исторические памятники. В регионах Имерети, Самегрело и Мцхета-Мтианети в целом было проведено 185 километров пешеходных тропинок, а также обновлена инфраструктура.Восхождение к средневековой крепости: в Аджарии появилась новая туристическая тропинка>>Кроме того, в 2023 году Национальная администрация туризма Грузии к проекту "Винный путь" подключила 28 новых винных хозяйств. Были изготовлены указатели для погребов в Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Имерети и Аджарии. Национальная администрация туризма проверила предприятия, желающих принять участие в проекте "Винный путь". Ведется подготовка проекта для рекомендуемых объектов, установка указателей будет завершена в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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