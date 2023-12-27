https://sputnik-georgia.ru/20231227/ekonomika-i-turizm--v-kakikh-sferakh-gruziya-i-armeniya-usilili-sotrudnichestvo-285264391.html

Экономика и туризм – в каких сферах Грузия и Армения усилили сотрудничество

Экономика и туризм – в каких сферах Грузия и Армения усилили сотрудничество

За первые девять месяцев 2023 года Армению посетили 1 850 тысяч туристов, из них 190 тысяч – это туристы из Грузии 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T09:01+0400

2023-12-27T09:01+0400

2023-12-27T09:01+0400

грузия

экономика

политика

туризм

армения

георгий шарвашидзе

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Двустороннее сотрудничество между Грузией и Арменией развивается позитивно, выросла торговля между странами, увеличилось число туристов, сообщил посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе. В январе-сентябре 2023 года Грузию посетили 736,1 тысячи граждан Армении, что на 41,1% больше, чем за девять месяцев 2022 года, и на 25,9% меньше, чем в 2019-м. За первые девять месяцев 2023 года Армению посетили 1 850 тысяч туристов, из них 190 тысяч – это туристы из Грузии. По словам дипломата, это указывает на усиление роли Грузии в качестве миротворца на Кавказе. После событий в Карабахе премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии. Аудиенция в неформальной обстановке прошла под руководством премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Асадов и Пашинян находились в Грузии в рамках "Тбилисского форума Шелкового пути", который проходил 26-27 октября. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика объявила, что прекращает существование с 1 января 2024 года. Главы Минобороны Грузии и Армении подписали план сотрудничества >>В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, политика, туризм, армения, георгий шарвашидзе, грузино-армянские отношения