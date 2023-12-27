https://sputnik-georgia.ru/20231227/kvaratskheliya-voshel-v-chislo-luchshikh-levykh-napadayuschiy-2023-goda-285283135.html

Кварацхелия вошел в число лучших левых нападающий 2023 года

Кварацхелия вошел в число лучших левых нападающий 2023 года

Вингер сборной Грузии опередил нападающего "Милана" Рафаэля Леао 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T19:37+0400

2023-12-27T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Футбольная обсерватория (CIES Football Observatory) опубликовала рейтинг лучших левых нападающих 2023 года – в десятке оказался вингер сборной Грузии и итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия. В отличие от предыдущих рейтингов, на этот раз Кварацхелия находится на седьмом месте и опережает нападающего "Милана" Рафаэля Леао. 1. Маркус Рашфорд, "Манчестер Юнайтед" – 81,8 % 2. Джек Грилиш, "Манчестер Сити" – 81,2 3. Каору Митома, "Брайтон" – 77,2 4. Янник Карраско, "Аль-Шабаб" – 73,8 5. Габриэль Мартинелли, "Арсенал" – 73,5 6. Душан Тадич, "Фенербахче" – 73,4 7. Хвича Кварацхелия, "Наполи" – 71,7 8. Керем Актюркоглу, "Галатасарай" – 71,1 9. Педро Гонсалвеш, "Спортинг" – 70,1 10. Рафаэль Леао, "Милан" – 69,8. Рейтинг Cies Football Observatory составляется путем объединения различных параметров: сыгранных минут, голов, результативных передач и спортивных результатов в зависимости от уровня чемпионата, в котором выступает игрок. Кварацхелия в текущем сезоне забил в чемпионате Италии пять голов и сделал три результативные передачи, а в первом сезоне на его счету 12 голов и десять результативных передач.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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