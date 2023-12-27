https://sputnik-georgia.ru/20231227/medikamenty-dlya-onkopatsientov-v-gruzii-stanut-dostupnee---minzdrav-prodolzhaet-rabotu-285281196.html

Медикаменты для онкопациентов в Грузии станут доступнее – Минздрав продолжает работу

Медикаменты для онкопациентов в Грузии станут доступнее – Минздрав продолжает работу

C 2024 года власти Грузии полностью покроют финансирование курса лечения онкологических пациентов 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T17:45+0400

2023-12-27T17:45+0400

2023-12-27T17:52+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Контракт с еще одной швейцарской фармацевтической компанией NOVARTIS для закупки инновационных онкологических препаратов подписало министерство здравоохранения Грузии, сообщили в пресс-службе ведомства. Минздрав Грузии в 2023 году начал процесс закупки инновационных онкологических препаратов непосредственно от производителей по значительно низкой цене. В ноябре Минздрав оформил соглашение со швейцарской компанией "Роше".Цель Минздрава – обеспечить для граждан доступ к высококачественным медикаментам. В результате данного соглашения в 2024 году пациенты смогут получить восемь наименований препаратов в рамках госпрограммы всеобщего здравоохранения по значительно низкой цене. Речь идет о таких медикаментах для лечения онкологических заболеваний, как "Кискали", "Джакави", "Мекинист", "Вотриент", "Афинитор", "Зомета" и "Фемара". Минздрав Грузии продолжает переговоры с ведущими фармацевтическими компаниями, медикаменты которых широко используются в Грузии. Данный процесс осуществляется путем специального типа закупок MЕА. Он внедрен на основе рекомендации международных групп и значительно сэкономит средства. Закупка лекарств непосредственно от производителей дает государству возможность помочь большему количеству пациентов и увеличить количество финансируемых лекарств.Власти Грузии заключили договор о закупке лекарств для онкопациентов по более низкой цене>>Ранее министр здравоохранения вспомнил печальные факты, когда в начале года пять компаний на одни и те же препараты для лечения онкозаболеваний предложили совершенно одинаковые цены. Они были в три-четыре раза выше себестоимости. На сегодняшний день министерство путем прямых закупок приобретает инсулин. На закупку редких медикаментов выделено более 30 миллионов лари (11,2 миллиона долларов). На инсулин – более 10 миллионов лари (3,7 миллиона долларов). Согласно реформе Минздрава Грузии, с 2024 года онкологические пациенты смогут бесплатно лечиться в Грузии вне зависимости от их дохода – до сих пор лечение могли получить лишь граждане с годовым доходом ниже 40 тысяч лари (15,3 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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