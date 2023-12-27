https://sputnik-georgia.ru/20231227/minzdrav-budet-vesti-nadzor-za-surrogatsiey-i-iskusstvennym-oplodotvoreniem-v-gruzii--285285578.html

Минздрав будет вести надзор за суррогацией и искусственным оплодотворением в Грузии

Минздрав будет вести надзор за суррогацией и искусственным оплодотворением в Грузии

В 2018 году путем суррогации родились около 500 детей, а в 2022 году – более 1 тысячи 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Информация о суррогации, искусственном оплодотворении (in vitro) и инсеминации в Грузии с 1 января 2024 года будет аккумулироваться в едином реестре, говорится в сообщении Минздрава страны. Медучреждения, где проводятся данные процедуры, будут обязаны размещать в этом реестре информацию об использованных тканях, клетках, об эмбрионах, а также материалах и лицах, контактирующих с ними. Необходимость создания подобного реестра возникла в последние годы, когда в мире и в том числе в Грузии все чаще обращаются к медицине в репродуктивных целях. Если в 2018 году путем суррогации родились около 500 детей, в 2022 году это число превысило 1 тысячу. Правительство Грузии планирует оплатить бездетным парам репродуктивные услуги>>На сегодняшний день услуги с использованием вспомогательных репродуктивных технологий предоставляют 19 медучреждений. Задействование национального реестра является одной из предпосылок принятия законопроекта о репродукции с помощью медицины, инициированного в парламенте. Подобное законодательство соответствует требованиям соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сказано в сообщении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, минздрав, суррогатное материнство в грузии