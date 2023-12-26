https://sputnik-georgia.ru/20231226/pravitelstvo-gruzii-planiruet-oplatit-bezdetnym-param-reproduktivnye-uslugi-285227282.html

Правительство Грузии планирует оплатить бездетным парам репродуктивные услуги

Правительство Грузии планирует оплатить бездетным парам репродуктивные услуги

Правительство намерено содействовать демографическому росту в Грузии 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии с 2025 года планирует профинансировать бездетным парам услуги репродуктологов, сообщает медиа-платформа BM.ge. Таким образом государство поспособствует демографическому росту, отметил первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ладо Кахадзе. Депутата отметил, что в Грузии уже есть подобный опыт – в автономной республике Аджария, где государство оказывает помощь тем семьям, которые в этом нуждаются.Программа лечения от бесплодия была внедрена в Аджарии в 2022 году. Принять в ней участие могут пары, чьи баллы по шкале состояния составляют меньше 300 тысяч, а также социально-незащищенные лица и семьи с ОВЗ.Единый национальный реестр репродуктивной деятельности появится в Грузии>>По данным BM.ge, Ассоциация репродуктологии Грузии уже много лет просит правительство страны профинансировать гражданам услуги искусственного оплодотворения для решения проблемы бездетности. По словам президента Ассоциации Арчила Хомасуридзе, в Европе Грузия является единственной страной, которая не финансирует данную услугу своим гражданам. По информации Ассоциации, в Грузии проблема бездетности беспокоит около 100 тысяч пар. По словам Хомасуридзе, решение проблемы бесплодия путем искусственного оплодотворения является довольно дорогостоящей процедурой, поэтому важно, чтобы государство оказало помощь бездетным парам, у которых нет таких финансовых возможностей. Стоимость искусственного оплодотворения достигает 7-8 тысяч долларов, при этом паре может понадобиться не одна подобная процедура, чтобы достичь желаемого результата. Накануне стало известно, что с января 2024 года в Грузии появится Единый национальный реестр репродуктивной деятельности. Согласно новшеству, все учреждения, которые предоставляют сервис репродуктивных технологий, будут обязаны предоставить информацию о своей деятельности в данном реестре. Главная цель создания реестра – иметь доступ к информации об использовании клеток, эмбрионов и других биоматериалов. На сегодняшний день подобный сервис в Грузии предоставляют 19 учреждений. Оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерейС января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей. Помощь бездетным или прибыльный бизнес – суррогатное материнство и донорство в Грузии>>Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением. По последним данным, суррогатные матери в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2023 года родили в Грузии 1,6 тысячи детей. По данным Минздрава, за указанный период 1 631 ребенок появился на свет благодаря суррогации, а 2 288 – в результате искусственного оплодотворения. При этом только в период с 1 января по 30 июня 2023 года при помощи суррогации родились 517 детей, а при помощи искусственного оплодотворения – 459. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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