https://sputnik-georgia.ru/20231226/pravitelstvo-gruzii-planiruet-oplatit-bezdetnym-param-reproduktivnye-uslugi-285227282.html
Правительство Грузии планирует оплатить бездетным парам репродуктивные услуги
Правительство Грузии планирует оплатить бездетным парам репродуктивные услуги
Правительство намерено содействовать демографическому росту в Грузии 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T10:55+0400
2023-12-26T10:55+0400
2023-12-26T11:22+0400
новости
грузия
аджария
зураб азарашвили
минздрав
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282203323_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2ddf4b54b5f1c50adbdb06137fc552e7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии с 2025 года планирует профинансировать бездетным парам услуги репродуктологов, сообщает медиа-платформа BM.ge. Таким образом государство поспособствует демографическому росту, отметил первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ладо Кахадзе. Депутата отметил, что в Грузии уже есть подобный опыт – в автономной республике Аджария, где государство оказывает помощь тем семьям, которые в этом нуждаются.Программа лечения от бесплодия была внедрена в Аджарии в 2022 году. Принять в ней участие могут пары, чьи баллы по шкале состояния составляют меньше 300 тысяч, а также социально-незащищенные лица и семьи с ОВЗ.Единый национальный реестр репродуктивной деятельности появится в Грузии>>По данным BM.ge, Ассоциация репродуктологии Грузии уже много лет просит правительство страны профинансировать гражданам услуги искусственного оплодотворения для решения проблемы бездетности. По словам президента Ассоциации Арчила Хомасуридзе, в Европе Грузия является единственной страной, которая не финансирует данную услугу своим гражданам. По информации Ассоциации, в Грузии проблема бездетности беспокоит около 100 тысяч пар. По словам Хомасуридзе, решение проблемы бесплодия путем искусственного оплодотворения является довольно дорогостоящей процедурой, поэтому важно, чтобы государство оказало помощь бездетным парам, у которых нет таких финансовых возможностей. Стоимость искусственного оплодотворения достигает 7-8 тысяч долларов, при этом паре может понадобиться не одна подобная процедура, чтобы достичь желаемого результата. Накануне стало известно, что с января 2024 года в Грузии появится Единый национальный реестр репродуктивной деятельности. Согласно новшеству, все учреждения, которые предоставляют сервис репродуктивных технологий, будут обязаны предоставить информацию о своей деятельности в данном реестре. Главная цель создания реестра – иметь доступ к информации об использовании клеток, эмбрионов и других биоматериалов. На сегодняшний день подобный сервис в Грузии предоставляют 19 учреждений. Оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерейС января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды. Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей. Помощь бездетным или прибыльный бизнес – суррогатное материнство и донорство в Грузии>>Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением. По последним данным, суррогатные матери в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2023 года родили в Грузии 1,6 тысячи детей. По данным Минздрава, за указанный период 1 631 ребенок появился на свет благодаря суррогации, а 2 288 – в результате искусственного оплодотворения. При этом только в период с 1 января по 30 июня 2023 года при помощи суррогации родились 517 детей, а при помощи искусственного оплодотворения – 459. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/0c/282203323_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_26d5d9d4708a24eb869e8d16deecb38f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, аджария, зураб азарашвили, минздрав, общество
новости, грузия, аджария, зураб азарашвили, минздрав, общество
Правительство Грузии планирует оплатить бездетным парам репродуктивные услуги
10:55 26.12.2023 (обновлено: 11:22 26.12.2023)
Правительство намерено содействовать демографическому росту в Грузии
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Правительство Грузии с 2025 года планирует профинансировать бездетным парам услуги репродуктологов, сообщает медиа-платформа BM.ge.
Таким образом государство поспособствует демографическому росту, отметил первый зампредседателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ладо Кахадзе.
"С созданием программы вместе с большой частью сектора согласна и власть… Во время формирования бюджета 2025 года этот вопрос будет в повестке дня", – заявил Кададзе.
Депутата отметил, что в Грузии уже есть подобный опыт – в автономной республике Аджария, где государство оказывает помощь тем семьям, которые в этом нуждаются.
Программа лечения от бесплодия была внедрена в Аджарии в 2022 году. Принять в ней участие могут пары, чьи баллы по шкале состояния составляют меньше 300 тысяч, а также социально-незащищенные лица и семьи с ОВЗ.
По данным BM.ge, Ассоциация репродуктологии Грузии уже много лет просит правительство страны профинансировать гражданам услуги искусственного оплодотворения для решения проблемы бездетности. По словам президента Ассоциации Арчила Хомасуридзе, в Европе Грузия является единственной страной, которая не финансирует данную услугу своим гражданам.
По информации Ассоциации, в Грузии проблема бездетности беспокоит около 100 тысяч пар.
По словам Хомасуридзе, решение проблемы бесплодия путем искусственного оплодотворения является довольно дорогостоящей процедурой, поэтому важно, чтобы государство оказало помощь бездетным парам, у которых нет таких финансовых возможностей.
Стоимость искусственного оплодотворения достигает 7-8 тысяч долларов, при этом паре может понадобиться не одна подобная процедура, чтобы достичь желаемого результата.
"Это очень дорого. А эффективность не превышает 40%", – отметил Хомасуридзе.
Накануне стало известно, что с января 2024 года в Грузии появится Единый национальный реестр репродуктивной деятельности. Согласно новшеству, все учреждения, которые предоставляют сервис репродуктивных технологий, будут обязаны предоставить информацию о своей деятельности в данном реестре.
Главная цель создания реестра – иметь доступ к информации об использовании клеток, эмбрионов и других биоматериалов.
На сегодняшний день подобный сервис в Грузии предоставляют 19 учреждений.
Оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей
С января 2024 года искусственное оплодотворение in vitro и использование услуг суррогатных матерей в Грузии будет доступно только для граждан страны. Донорами или суррогатными матерями в Грузии можно будет быть только бескорыстно. За это нельзя будет брать компенсацию. Исключением будут лишь расходы на беременность и роды.
Ранее глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что данное направление в Грузии не регулировалось, что могло привести к случаям торговли детьми или торговле органами, кроме того, невозможно было отследить, куда отправляли детей.
Министр предположил, что законодательная инициатива может положительно сказаться на демографии Грузии. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве, в Грузии запретят рекламу, связанную с суррогатным материнством и искусственным оплодотворением.
По последним данным, суррогатные матери в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2023 года родили в Грузии 1,6 тысячи детей.
По данным Минздрава, за указанный период 1 631 ребенок появился на свет благодаря суррогации, а 2 288 – в результате искусственного оплодотворения.
При этом только в период с 1 января по 30 июня 2023 года при помощи суррогации родились 517 детей, а при помощи искусственного оплодотворения – 459.