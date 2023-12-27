https://sputnik-georgia.ru/20231227/natsdvizhenie-nuzhno-sudit-za-predatelstvo-gruzii--sila-naroda-285278775.html

"Нацдвижение" нужно судить за предательство Грузии – "Сила народа"

"Нацдвижение" нужно судить за предательство Грузии – "Сила народа"

Власти Саакашвили в августе 2008 года выполнили заказ извне, рассчитанный на глобальные цели, считает основанное депутатами общественное движение 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T16:21+0400

2023-12-27T16:21+0400

2023-12-27T16:21+0400

грузия

новости

происшествия

саломе зурабишвили

совет европы

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Крупнейшую оппозиционную партию в Грузии "Единое национальное движение" нужно судить за "тяжелейшее предательство" страны в связи с конфликтом августа 2008 года, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа", основанного депутатами парламента.Августовскому конфликту, согласно заявлению, предшествовало изменение границ Южной Осетии, проведение там альтернативных де-факто властям выборов, переименование Кодорского ущелья в Верхнюю Абхазию, обещание вынужденным переселенцам в восстановлении территориальной целостности в 2008 году, а также постоянная грубая риторика в адрес России и множество провокаций. Это было, как утверждает "Сила народа", хорошо рассчитанным сценарием "Единого национального движения" и его патронов. Естественно, они знали о предстоящих последствиях конфликта. "Но их план и не был рассчитан на оказание сопротивления. Тогда "националы" выполнили заказ, который был рассчитан не на национальные интересы Грузии, а на определенные глобальные цели. К сожалению, в этом глобальном сценарии Грузией, в качестве пушечного мяса, пожертвовали свои же власти, что было предательством родины", – сказано в заявлении. Кульминацией предательства является подписание резолюции Совета Европы, в которой говорилось, что боевые действия в 2008 году начали власти Саакашвили. Более того, грузинские военные были обвинены в совершении военного преступления, чего они в действительности не делали."Сила народа" также отметила тот факт, что за месяц до августовского конфликта власти Саакашвили инициировали изъятие из Уголовного кодекса Грузии статьи об измене, а через месяц после конфликта, в сентябре 2008 года, утвердили эти поправки. В тот же период изъяли из Конституции запись об измене родине. Что происходило в Грузии в 2023 году – главные политические события>>Сегодня бывшая правящая партия комфортно сотрудничает с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционером Губазом Саникидзе и другими политиками, которые в свое время прямым текстом обвиняли Саакашвили в начале войны 2008 года, сказано в заявлении. Там же отмечено, что августовский конфликт был одним из тяжелейших преступлений, которые "Нацдвижение" совершило будучи во власти (2003-2012 годы). Среди преступлений прежней власти "Сила народа" назвала рэкет бизнеса, пытки заключенных, захват телевидений и фальсификацию выборов. "Национальное движение", как преступная и предательская политическая сила, со всеми своими сателлитами и метастазами обязательно должно быть строго осуждено на основе Конституции законодательства Грузии. Считаем, что период после парламентских выборов 2024 года будет лучшим временем для осуждения "Национального движения", – говорится в заявлении. "Сила народа" считает, что только привлечение бывшей правящей партии к ответственности станет гарантией завершения поляризации и обеспечения долгосрочного стабильного развития Грузии.После августовского конфликта 2008 года Россия признала независимость неподконтрольных властям Грузии территорий – Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В ответ власти Грузии разорвали дипотношения с Россией. "Грузинская мечта", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвала одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. При этом новые власти не раз заявляли о том, что прозападный курс Грузии неизменен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , совет европы, единое национальное движение