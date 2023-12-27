https://sputnik-georgia.ru/20231227/chto-proiskhodilo-v-gruzii-v-2023-godu--glavnye-politicheskie-sobytiya-285118891.html

Что происходило в Грузии в 2023 году – главные политические события

Что происходило в Грузии в 2023 году – главные политические события

Правящей "Грузинской мечте" в этом году досталось немало – ее критиковали то за законопроекта об "иноагентах", то за заключенного Саакашвили, то за безвиз с... 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T15:31+0400

2023-12-27T15:31+0400

2023-12-27T15:31+0400

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Уходящий 2023 год в Грузии был насыщен интересными политическими событиями – традиционно год не обошелся без масштабных акций протеста, а завершился долгожданным статусом кандидата на вступление в Евросоюз, в котором стране, как заявили власти, совершенно несправедливо отказали в 2022 году. "Иноагенты" и "коктейль Молотова"Первым самым громким политическим событием в Грузии с уверенностью можно назвать волнения в период рассмотрения скандального законопроекта об "иноагентах". Ажиотаж начался в середине февраля, как только инициатива депутатов от общественного движения "Сила народа" – "О прозрачности иностранного влияния", появилась в парламенте.Правящая партия "Грузинская мечта" и авторы законопроекта настаивали на том, что единственной целью проекта является обеспечение прозрачности финансирования СМИ и НПО, тогда как противники проекта в один голос заявляли, что принятие законопроекта является прямым отклонением от прозападного курса и служит одной цели – не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, что является нарушением Конституции Грузии.Оппозиция и представители неправительственных организаций, которым, согласно законопроекту, и следовало раскрыть данные о поступающих им финансах, сразу назвали проект российским законом. Позже об этом же заявила Келли Дегнан, на то время посол США в Грузии. С критикой на власти Грузии обрушились Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.Нас горько обманули – глава парламента Грузии о законе "об иноагентах">>Ну как же это российский закон, поражались инициаторы и представители "Грузинской мечты", если подобный закон есть в США – "Закона о регистрации иностранных агентов" (FARA)? Более того, грузинская версия закона намного либеральнее, так как в первую очередь не предполагает никакого уголовного наказания за его нарушение, говорили они. В качестве доказательства депутаты от "Силы народа" практически полностью перевели FARA на грузинский и предложили принять именно этот вариант закона. Но и этот законопроект ждала та же участь.Инициативу пришлось отозвать, так как словесный протест оппозиции и НПО перерос в массовые акции и беспорядки 7-9 марта. Часть протестующих вела себя агрессивно: кидали в полицейских камни, "коктейль Молотова" и другие предметы, в результате чего пострадали 58 силовиков. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Просьба о помиловании и намек на свою вину: откровения обвиняемого в нападении на спецназ>>Десятки митингующих были задержаны, но практически все обошлись штрафами. За решеткой до сих пор остается Лазаре Григориадис и ждет приговора. Он обвиняется в метании "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего двое из них получили ожоги.Авиасообщение с Россией и демарш ЕСВ середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Власти Грузии заявили, что не прилагали для этого никаких усилий, это было сугубо российским решением – сами ввели запрет и сами же его сняли.Грузия не член ЕС и исходит из своих интересов – Каладзе о демарше европейских дипломатов>>Аргументы правящей команды Грузии были неубедительны не только для ведущих оппозиционных партий страны, но и для Запада. Более того, за возобновленное авиасообщении Грузии "прилетел" демарш Евросоюза. Передавая демарш министру экономики, посол Евросоюза Павел Герчинский сказал, что страны ЕС сожалеют, что Грузия не закрыла свое небо для России, как это сделали страны ЕС.Грузия не в том положении, что Евросоюз, чтобы идти на такие шаги, поспешил заверить критиков вице-премьер и министр экономики страны Леван Давиташвили. При этом он подчеркнул, что Грузия продолжит соблюдать международные санкции.Прямое авиасообщение – это часть торгово-экономических отношений, а торговые отношения с Россией есть и у Запада, сказал в свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Авиасообщение между Россией и Грузией на нарушает санкции – Захарова>>Премьер постоянно говорит о том, что все решения властей Грузии исходят исключительно из интересов народа и страны.Политика властей Грузии в отношении России – это политика не уступок, а стратегического терпения, добавил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Консерваторы берут верхКонсервативно настроенных объединений в последние годы в Грузии становится все больше. Да и сама "Грузинская мечта", которая пришла к власти в 2012 году, придерживается консервативных взглядов. Представители власти часто приводят слова выдающегося грузинского поэта, публициста, борца за национальную независимость Грузии: "Язык, Родина, Вера", подчеркивая тем самым главные ценности.Власти Грузии действовали с учетом национальных интересов – премьер>>Интеграцию в Евросоюз, как говорят в "Грузинской мечте", они видят исключительно с учетом национальных интересов Грузии и с гордо поднято головой. Как не раз говорил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, он верит, что Грузия "войдет в Европу со своими традициями" и станет полноправным членом европейской семьи. Также Гарибашвили постоянно подчеркивает важность христианских ценностей, которые определяют историю, традиции и культуру Грузии на протяжении веков. К стремлению в ЕС власти обязывает Конституция, обновленная, кстати, уже при "Грузинской мечте". Тем не менее крупнейшая оппозиционная партия, основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", основанное бывшими банкирами "Лело для Грузии", "Гирчи – больше свободы" и ряд других прозападных партий обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что она проводит интересы России.Все эти партии придерживаются исключительно либеральных взглядов. Для них консервативно настроенные политические или общественные объединения – пророссийские силы, которые только мешают стране развиваться и интегрироваться с Западом. Касательно внешнеполитических ориентиров ультраконсервативных организаций они не ошибаются.Глава парламента Грузии обвинил оппозицию в запуске ксенофобской кампании>>Категорически против либеральных ценностей выступают партия "Грузинский марш – Национальное движение", основанная в 2020 году лидерами ультраправого движения "Грузинский марш", и отрыто пророссийская партия "Консервативное движение", которое в 2021 году зарегистрировали основатели телеканала "Альт-инфо".В середине декабря 2023 года была зарегистрирована новая партия – "Солидарность во имя мира", как сказали ее лидеры, с консервативными взглядами и стремлением наладить отношения с Россией.Если от этих организаций "Грузинская мечта" максимально дистанцируется, то с общественным движением "Грузия прежде всего" у нее много общего: там бывшие соратники в борьбе с "Нацдвижением" Михаила Саакашвили в период его пребывания во власти. Одним из основателей движения является бывший член правящей партии, экс-депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси Вато Шакаришвили. Главная цель движения "Грузия прежде всего" – поддержка мирной политики в Грузии и дача "жесткого ответа" всем, кто попытается устроить беспорядки и революцию, кто бы за ними не стоял. О планах "радикальной оппозиции" по дестабилизации и втягиванию страны в войну, и о важности сохранения мира и стабильности в стране власти Грузии говорят ежедневно. Более того, в сентябре стало известно, что Служба госбезопасности расследует дело о готовящихся при координации и финансовой поддержке других стран беспорядках с целью госпереворота в конце года. Новое движение было зарегистрировано 12 июня, а уже 8 июля оно оказалось в центре внимания СМИ, при том как местных, так и зарубежных. Члены движения и другие придерживающиеся консервативных взглядов жители страны сорвали мероприятие представителей ЛГБТ*-сообщества и их сторонников. Протестующие прорвали кордон полиции и так оказались на закрытой территории у озера Лиси в Тбилиси, где спустя несколько часов должен был пройти фестиваль, завершающий "Неделю Прайда" (Tbilisi Pride Week).Вот так "решительно, мирно, благодаря единству" будет пресекаться любая грязь и провокация против государства, сказал после случившегося Шакаришвили. За день до этих событий представители нескольких религиозных конфессий в Грузии заявили, что т. н. ЛГБТ*-движение, прикрываясь защитой прав человека, толерантностью и принятием, осуществляет далеко идущие планы, и настоящей целью этого движения является не защита чьих-то прав, а популяризация извращенного образа жизни.Консервативных взглядов придерживается, но никаких акций не проводит общественное движение "Сила народа", которое было инициатором скандального законопроекта об "иноагентах". "Силу народа" основали депутаты, покинувшие "Грузинскую мечту", чтобы открыто говорить обо всем, не ставив при этом правящую партию в неловкое положение. Из партии эти депутаты вышли, но остались вместе с "Грузинской мечтой" в парламентском большинстве, так как без этих политиков оно распалось бы. "Сила народа" утверждает, что раскрыла революционные планы грузинской оппозиции>>Движение "Сила народа" известно своей критикой американского посольства и Келли Дегнан, когда она была послом США в Грузии. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после стали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их.Сближение с КитаемПолной неожиданностью для многих оказалось решение властей Грузии на фоне событий вокруг конфликта на Украине усилить сотрудничество с Китаем. В конце июля 2023 года страны объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. А чуть позже, в сентябре, Грузия отменила визы для граждан Китая.Заявление президента Грузии о Си Цзиньпине было позорным – Кобахидзе>>Подобный поворот событий был особенно интригующим на фоне систематических обвинений со стороны оппонентов властей в том, что они действуют в угоду России и отворачиваются от Запада, и при том в преддверии решения Евросоюза по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата.Это новшество вызвало обеспокоенность на Западе, и, в частности, главного стратегического партнера Грузии – США. "Мы ничего не имеем против инвестиций или участия другой страны, включая Китай", – сказали в Госдепе и добавили, что нужно убедиться в том, что эти мероприятия осуществляются прозрачно и в соответствии с верховенством закона. "Думаю, это несколько нежелательная ситуация", – сказала в свою очередь посол США в Грузии Робин Данниган, отметив сближение Китая с Россией. Грузия не сможет получить должной выгоды от стратегического партнерства с Китаем? >>Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Импичмент как символический актОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. Зурабишвили остается лишь формальным президентом Грузии – лидер "Грузинской мечты">>В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией". Статус страны-кандидата в ЕСЕсли решение будет справедливым, Грузия получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, говорили власти страны весь год. А президент, ведущие оппозиционные партии и ярые противники нынешней власти в один голос твердили, что "Грузинская мечта" создает лишь видимость выполнения условий Евросоюза и, более того, отвернувшись от Запада, играет в игры России. Статус Грузия все таки получила, а оппозиция сразу же нашла новую тему для дискредитации властей, якобы власти ограничивают право грузинских эмигрантов на участие в парламентских выборах 2024 года. Возвращаясь к статусу, летом 2022 года Грузии, в отличие от Украины и Молдовы, в нем было отказано. Стране сказали, что еще надо поработать над собой, а именно выполнить 12 условий, среди которых деполяризация, деолигархизация, усиление борьбы с коррупцией, обеспечение свободной и независимой среды для СМИ, судебная реформа и другие. Правящая партия работала над выполнением условий Евросоюза практически одна – принято более 100 законопроектов. Лишь некоторые оппозиционные партии и неправительственные организация на разных этапах подключались к обсуждению ключевых вопросов. "Грузинской мечте" за последние полтора года пришлось несладко. Ее резко критиковали не только оппозиционеры, но и европарламентарии, пусть даже соратники "Нацдвижения".Статус раздора, или Почему политики Грузии не научились вместе радоваться удаче>>В феврале Европарламент принял резолюцию по Саакашвили, в которой говорилось о неадекватной реакции властей Грузии на состояние здоровья осужденного и о возможных последствиях на пути евроинтеграции. Большим вызовом для "Грузинской мечты" стали мартовские события вокруг законопроекта об "иноагентах". Критика на власти Грузии сыпалась как со стороны оппонентов, так и с Запада. Все это сопровождалось обвинениями оппозиции в адрес властей Грузии в том, что они помогают России обходить международные санкции. Кульминацией стала отмена Россией визового режима для грузинских граждан и запрета на прямое авиасообщение с Грузией.В апреле Госдеп США наложил санкции на четверых грузинских судей, обвинив их в злоупотреблении должностным положением и не представив при этом никаких доказательств. С этим началась новая волна обвинений со стороны оппозиции в том, что судебная система Грузии находится в руках провластного клана. В активизации ультраправых организаций оппозиция тоже обвиняла власти. Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе>>Практически все это время "Грузинская мечта" ежедневно опровергала утверждения оппозиционеров и обвиняла их в попытке поднять народные волнения и путем революции захватить власть, а после втянуть страну в войну. В сентябре подогрела накал страстей Служба госбезопасности Грузии, заявив о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По данным СГБ, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Чем завершится расследование СГБ – не известно, но факт, что 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС и страна продолжила мирно жить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции*Организация, признанная в России экстремистскойПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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