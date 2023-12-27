https://sputnik-georgia.ru/20231227/skandal-so-stroitelstvom-neboskrebov-v-tbilisi---vlasti-otvetili-kritikoy-na-kritiku-285276624.html

Скандал со строительством небоскребов в Тбилиси – власти ответили критикой на критику

Скандал со строительством небоскребов в Тбилиси – власти ответили критикой на критику

Противники проекта считают, что подобная застройка приведет к транспортному и экологическому коллапсу 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T16:00+0400

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2023-12-27T17:00+0400

грузия

тбилиси

бидзина иванишвили

лагуна вере

единое национальное движение

лело для грузии

политика

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Оппозиция, вместо того, чтобы говорить о конкретном проекте и его недостатках, первым делом узнает, кому принадлежит план строительства, так произошло и с планом застройки рядом с бассейном "Лагуна Вере" в Тбилиси, заявил председатель комиссии сакребуло по городскому планированию Реваз Сохадзе. Депутаты сакребуло (горсобрание) от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии" заявили о рисках в плане безопасности и экологии в связи с планируемым строительством зданий в 40 и 52 этажа в районе бассейна "Лагуна Вере" в центре Тбилиси. Они подчеркнули, что строительством займется компания "Костава 69", принадлежащая фонду основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили "Карту". По его словам, депутатам сакребуло представлена документация, которая подтверждает полное отсутствие рисков. Другие документы будут представлены на следующем этапе – во время утверждения архитектурного проекта. Сакребуло Тбилиси 25 августа 2023 года, несмотря на протест части оппозиции и экологов, проголосовало за выдачу разрешений на строительство сразу нескольких небоскребов в разных районах Тбилиси. Многофункциональные жилые комплексы, самый высокий из которых 169 этажей, будут построены в районе площади Героев, в Ваке, в Диди Дигоми и Самгори. "Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, на территории которого находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания миллиардера, бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили. В середине января текущего года стало известно, что благотворительный фонд "Карту" передал территорию бассейна в собственность мэрии. Проект застройки: за и противУ оппозиции и экоактивистов есть ряд аргументом против проекта, предлагаемого мэрией, первый из которых – вероятность увеличения пробок на территории площади Героев из-за жилого комплекса. В мэрии Тбилиси уже заявили, что проект предусматривает обновление дорожной инфраструктуры и новые дороги, что позволит избежать существующего транспортного коллапса. Площадь Героев в Тбилиси представляет собой транспортный узел, соединяющий исторический центр и восточную часть города, а также железнодорожный вокзал с самыми густозаселенными районами Тбилиси Ваке и Сабуртало. В часы пик это самый загруженный транспортный участок города. Второй аргумент оппозиции – это порча вида города и площади. На сегодняшний день на месте будущих небоскребов находится заброшенное здание фабрики, где проводятся выставки и концерты. Исторически именно на территории площади Героев до появления высотных корпусов в спальных районах находилось самое высокое здание в Тбилиси. Третьим аргументом оппозиции является вопрос озеленения города. В мэрии Тбилиси уже заявили, что территория жилого комплекса будет озеленена в соответствии с новыми правилами застройки, которые предполагают устройство зеленых островков и высадку деревьев. Что будет с бассейном Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен. Его постройкой займется компания "Нео Cити девелопмент", которая приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кихадзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, тбилиси, бидзина иванишвили, лагуна вере, единое национальное движение, лело для грузии, политика