https://sputnik-georgia.ru/20231227/skolko-faktov-nezakonnoy-vyrubki-lesa-bylo-vyyavleno-v-2023-godu-v-gruzii-285282178.html

Сколько фактов незаконной вырубки леса было выявлено в 2023 году в Грузии?

Сколько фактов незаконной вырубки леса было выявлено в 2023 году в Грузии?

Власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса летом 2018 года 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T18:22+0400

2023-12-27T18:22+0400

2023-12-27T18:22+0400

грузия

новости

общество

национальное лесное агентство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23920/99/239209965_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_e69cb5f84e4ade92f0c5dee41c1be4f7.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Инспекторы в 2023 году выявили 1 105 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщили в Национальном лесном агентстве. По информации ведомства, сотрудники агентства в 2023 году изъяли до 1 500 кубических метров лесоматериалов, добытых незаконным путем. Среди правонарушений и незаконно действующие лесопилки. Все дела, которые содержали признаки нарушения уголовного кодекса, для дальнейшего реагирования направлены соответствующим ведомствам. Незаконно добытые лесоматериалы перевезены в "Деловые дворы", откуда произойдет их реализация. Борьба с вырубкой лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "Деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное лесное агентство