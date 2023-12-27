https://sputnik-georgia.ru/20231227/skolko-faktov-nezakonnoy-vyrubki-lesa-bylo-vyyavleno-v-2023-godu-v-gruzii-285282178.html
Сколько фактов незаконной вырубки леса было выявлено в 2023 году в Грузии?
Сколько фактов незаконной вырубки леса было выявлено в 2023 году в Грузии?
Власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса летом 2018 года 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T18:22+0400
2023-12-27T18:22+0400
2023-12-27T18:22+0400
грузия
новости
общество
национальное лесное агентство
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Инспекторы в 2023 году выявили 1 105 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщили в Национальном лесном агентстве. По информации ведомства, сотрудники агентства в 2023 году изъяли до 1 500 кубических метров лесоматериалов, добытых незаконным путем. Среди правонарушений и незаконно действующие лесопилки. Все дела, которые содержали признаки нарушения уголовного кодекса, для дальнейшего реагирования направлены соответствующим ведомствам. Незаконно добытые лесоматериалы перевезены в "Деловые дворы", откуда произойдет их реализация. Борьба с вырубкой лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "Деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Незаконные лесорубки обнаружили в регионах Грузии>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство
Сколько фактов незаконной вырубки леса было выявлено в 2023 году в Грузии?
Власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса летом 2018 года
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Инспекторы в 2023 году выявили 1 105 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщили в Национальном лесном агентстве.
По информации ведомства, сотрудники агентства в 2023 году изъяли до 1 500 кубических метров лесоматериалов, добытых незаконным путем. Среди правонарушений и незаконно действующие лесопилки. Все дела, которые содержали признаки нарушения уголовного кодекса, для дальнейшего реагирования направлены соответствующим ведомствам.
Незаконно добытые лесоматериалы перевезены в "Деловые дворы", откуда произойдет их реализация.
Борьба с вырубкой лесов в Грузии
В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "Деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.